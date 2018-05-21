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萬達甩賣澳洲資產 旅澳和統會企業家接手

2018-05-21 19:30中央社 台北21日電

對外宣示要將投資重心轉回中國的萬達集團，近日已甩賣掉澳洲的資產，承接萬達澳洲業務的買方，是來自廣東的澳洲籍企業家黃向墨，他被指曾擔任「澳洲中國和平統一促進會會長」。

界面新聞報導，1月公告出售的萬達澳洲項目，近日已正式完成交易。萬達酒店發展有限公司18日公告，出售澳洲黃金海岸及雪梨項目事項已完成。出售完成後，前述公司不再是萬達酒店發展的附屬公司。

萬達此次出售的項目，分別為雪梨的環形碼頭（Circular Quay）項目和黃金海岸項目，價格為3.15億澳元（新台幣約72.1億元），將由買方以現金支付。

根據總協議，在11月9日前，買方要負責償還黃金海岸與雪梨這兩個項目的債務款項8.15億澳元。

先前有報導指出，萬達這次的買方是黃向墨創立的澳洲開發商玉湖集團。黃向墨出生於1969年，是廣東省揭陽市玉湖鎮人。2003年前後，在深圳創立玉湖集團，還曾擔任深圳潮汕商會名譽會長。

黃向墨2011年移民澳洲，並設立玉湖集團分部開始陸續收購物業，目前在澳洲已有10多個地產項目。黃向墨2015年出任「澳洲中國和平統一促進會會長」後，逐漸成為雪梨當地政商社交圈的知名人物。

報導稱，此次出售完成後，再次大幅縮減萬達海外債務規模，萬達在海外的大部分項目已經清盤，現有物業僅剩位於美國洛杉磯比佛利山莊和芝加哥大樓項目。

萬達集團董事長王健林去年中調整萬達戰略，出售海外資產成了萬達各業務公司的主基調。按規劃，萬達透過這一系列動作逐步清償海外有息負債，用2到3年時間，將企業負債降到絕對安全水平。

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