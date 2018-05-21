體現智慧餐飲的核心 2018中國新餐飲時代的特徵

2018-05-21 12:02 聯合新聞網 文／大數聚提供



示意圖。隨著近年網絡應用不斷滲透，互聯網的衝擊席捲而來，原有模式已無法維持餐飲平台的收益，促使企業/商家紛紛轉戰商戶端經營。圖／ingimage 分享 facebook

在競爭激烈的餐飲業中，智慧餐飲市場快速發展。新參與者不斷入局，行業也加速兼併整合，迸發新競爭優勢。隨著近年大量消費者習慣變遷，加速餐飲業線上線下一體化經營，反映出中國新餐飲時代已正式來臨。

深化餐飲業發展，中國新餐飲時代的特點

早期的中國餐飲市場，大多是依賴顧客端經營的餐飲平台，雖實現爆發式增長，但受限於客源流量的影響，餐廳經營並不穩定。

隨著近年網絡應用不斷滲透，互聯網的衝擊席捲而來，原有模式已無法維持餐飲平台的收益，促使企業/商家紛紛轉戰商戶端經營，透過垂直深化餐飲的價值鏈環節，從商家的各項系統管理、經營管理、金融管理及供應鏈管理等需求著手。

因此，在快速發展的餐飲市場中，互聯網一路引導餐飲業走向新變革，不僅提升了經營效益和交易線上化，還可透過線上預訂、線上點餐、線上評價、團購平台及外賣等行銷渠道方式，滿足商家行銷傳播和穩定客源的需求。

“線上線下一體化模式”意味著新餐飲時代的變革已正式展開，數據化也進一步成為餐飲業經營的管理手段，透過巨量消費數據，輔助商家加強經營決策能力，落實精準定位，提高營運效率。

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軟硬實力兼具，提升核心價值，體現快消費餐飲

新餐飲時代的到來，是對商家提出新要求的一種解讀，除了原有基礎能力外，更須兼備軟實力和硬實力的應對能力。其中，商家可透過新技術導入應用，降低人事成本、提升經營效率，並改善顧客的消費體驗，從而提升消費價值。

在面對房租、人事、設備及材料等各項成本不斷攀升的壓力下，餐飲內部走向精細化管理的需求量持續上升，現況發展是對商家的經營能力提出了考驗。

因此，在行業壓力競爭下，不僅軟硬實力都須兼具之外，應用設備也將同步升級，從而解決線上速度無法滿足商家需求、軟體後台維護服務品質不佳，以及系統流暢程度等問題，以快速回應消費者需求和優化餐廳前後台的管理效率，實現線下客源+線上穩定客流的連接，打造雙贏的餐飲品牌。

此外對消費者而言，最重要的是加速餐飲消費的流程速度，有效降低高峰期的排隊人潮，節省排隊時間，提高消費經驗，從而實現智慧餐飲的核心價值—快買、快消費特點，以此打造雙贏局面。

舉例而言，早期需要現場排隊購票看電影，現在透過線上平台和手機App下單訂位，大幅降低看電影的選擇成本和消費成本，反而提高消費意願。餐飲業也如出一轍，消費者可透過線上平台查詢餐廳實時狀況，可提前預訂座位和點餐，透過線上支付買單，可大幅降低用餐的機會成本，提高就餐便捷性和消費經驗。（作者：程琪）

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