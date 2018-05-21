優化營商環境 瀋陽首聘4台籍仲裁員

2018-05-21 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



遼寧省瀋陽市日前舉行儀式聘任4名台灣籍人士為仲裁員，以期促進瀋台兩地民商事仲裁機構交流合作，依法維護台胞合法權益，優化瀋陽的營商環境。

新華社報導，聘任儀式上，瀋陽仲裁委員會辦公室副主任張進說，仲裁是國際公認且被廣泛採用的爭議解決方式，尤其在經貿領域，仲裁更成為當事人在簽訂合同或者化解糾紛時的首選方式。發展高水準、專業化的仲裁服務，對營造公平公正的營商法治環境具重要意義。此次聘請台籍仲裁員，為解決涉台民商事糾紛，維護台胞合法權益提供很好途徑。

瀋陽市台辦主任王羽輕宣讀瀋陽仲裁辦和瀋陽市台辦「關於建立涉台糾紛仲裁聯處工作機制的意見」，這一「意見」圍繞建立組織保障制度，建立工作通報制度，做好涉台民商事糾紛仲裁宣傳推廣工作，做好台籍仲裁員選聘工作，加強與台灣仲裁界的交流與合作，建立涉台民商事案件信訪辦理制度，共同做好涉台民商事糾紛處理工作等內容作出明確規定，建立工作機制。

王羽輕說，隨著瀋台經濟領域合作日深，如何解決好涉台民商事糾紛成為各界關注的重點，也是瀋陽打造國際化營商環境必須解決的課題。此次聘請台籍仲裁員，將進一步提高涉台工作的法治化水準。

新聘任的台籍仲裁員吳永乾說，瀋陽是東北地區中心城市之一，台資企業發展迅速，此次聘請台籍仲裁員，充分體現瀋陽市政府對台商合法權益的重視和保護，必將促進台商到瀋陽投資。作為台籍仲裁員，他將努力為台商在瀋陽健康發展、促進瀋台交流合作發揮積極作用。

聘任儀式結束後，瀋陽仲裁辦和瀋陽市台辦聯合舉辦「服務兩岸經濟交流，助力瀋陽振興發展」座談會。台籍仲裁員、仲裁辦代表、相關行業協會代表和律師事務所代表，就瀋台合作和仲裁事業發展交流，提出許多建設性意見和建議。