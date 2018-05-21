全球私募基金峰會 杭州成第四大私募之城

2018-05-21 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「第四屆（2018）全球私募基金西湖峰會」20日在杭州召開，全球私募行業領袖、學界精英、監管專家齊聚於此，以「科技引領發展，監管促進規範」為主題展開探討。

「西方金融市場在增長方面已經有所下降，但中國完全不一樣，正在蓬勃發展。」中新社引述羅素投資集團（Russell Investments Group）董事長兼全球CEO Michelle R. Seitz的話指出，目前，中國大陸在對金融市場進行監管時，已經意識到技術對金融投資領域發展的重要性。

「就基金行業而言，科技、制度的變遷，推動了行業快速發展。截至2017年底，在協會登記私募基金管理人數量達到22446家，已備案私募基金實繳規模達到11.1兆元（人民幣，下同）。私募基金已成為繼公募基金、保險基金之後第三大機構投資者。」中國證券投資基金業協會會長洪磊說。

洪磊表示，截至2018年4月底，浙江省私募基金管理數量達到2671家，管理基金規模9982億元，居中國大陸第四位；杭州市私募基金管理數量達到1485家，管理基金規模4354億元，分別占浙江省的55.5%和43.6%。

杭州市委常委、常務副市長戴建平表示，目前，金融業已經成為杭州經濟社會發展的支柱產業之一，杭州已成為繼上海、深圳、北京之後的中國大陸第四大私募之城。

如其所言，以位於杭州上城的玉皇山南基金小鎮為例，至2018年4月，已累計入駐金融機構2589家，總資產管理規模10599億元，稅收超43億元。