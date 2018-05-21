陸消費升級 台企瞄準拚商機

2018-05-21 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



消費升級、產業升級，由此形成擴大內需的新供給和新動力。大陸經濟的這一波浪潮，為台資企業帶來巨大商機。新華社指出，在日前舉行的「中國（昆山）品牌產品進口交易會」上發現，數量眾多的台資企業正以不斷的突破和創新牢牢把握這一機遇。

報導稱，在交易會電子電機設備與關鍵零部件展區，仁寶、神達集團、正崴、士林電機、台灣氣立、新漢、廣運、新代數控等70多家台資企業參展，並帶來最新技術與產品。

台灣電電公會工作人員表示，這些參展企業大多為台灣信息通訊技術上下游產業鏈及機械手臂等自動化相關企業，通過與大陸產業升級和消費升級相互契合，拓展潛在買家，推動台資企業轉型升級。

在富士康展台，工廠管理系統、智慧城市、檢測中心、數字醫療等產品及最新技術展示，吸引諸多大陸採購商。負責人陳德智表示，已有300多位專業採購商商洽，智慧製造、數字醫療產品十分走俏。

在台灣佳世達展區，身形方正、長著一雙呆萌大眼睛的智慧醫療運輸機器人，引人注目。佳世達中國區產品開發中心智慧方案事業群總監李兆平指出，這款全自動化流程的「機器寶寶」，是實現醫院物流及運輸自動化的最佳夥伴，不僅可緩解醫院人力缺口，還能整合移動載具、醫院系統及大數據分析，實現智慧遠程遙控。

「隨著大陸消費升級的推進，娛樂等新的消費需求應用而生。」華碩電腦（上海）有限公司開放平台產品中心高級產品經理施吉峰說，企業這次重點參展產品是超輕薄、響應速度快的遊戲用筆記本電腦。「過去筆電大多用於商務辦公，隨著大陸民眾消費觀念和消費習慣的變遷，遊戲本需求量攀升，賦予我們新的商機。」

友達光電（昆山）有限公司總經理朱永銓說，隨著大陸製造業向高附加值邁進，加之對消費升級的重視，當下對智慧設備的需求呈現井噴式增長，作為供應商，感受深切，亦希望順應大陸轉型發展之勢，謀求企業新的發展。