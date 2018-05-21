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大陸．資金．對策／大陸受益所有人識別新規影響台資銀行運作

2018-05-21 01:06經濟日報 陳敏婧（富拉凱資本股份有限公司銀行與企業融資部法律

去年年底銀發235號文要求銀行進行帳戶的「受益所有人」識別，將大大增加台資銀行在大陸的工作負荷。

去年年底中國人民銀行下發了銀發[2017]235號文《關於加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》，要求銀行針對非自然人客戶進行 “穿透原則”的身份識別工作，銀行須在2018年6月30日之前完成對客戶的受益所有人識別，造成台商近期陸續收到銀行通知，要求提供公司股權架構、股東持股比例及存續證明文件、高級管理層名單、實際控制人等具體資訊，由於正值大陸將面對FATF（金融行動特別工作組）的第四輪互評估，因此值得台商特別注意。

FATF的反洗錢標準中，要求銀行要掌握的“受益所有人”定義，是指最終擁有或控制所發生交易實際利益的自然人，以及對法人或法律安排具有實際控制人的自然人，但台資銀行在落實235號文以符合大陸主管機關要求時，在實務層面常遭遇以下困難：

1、受益所有人的識別執行標準不一

台資銀行在大陸須受台灣金管會和大陸銀保監會雙重管理，也必須同時符合兩岸官方要求；大陸方面僅要求從可靠途徑及以可靠方式進行識別，定義較為籠統，完全由銀行自行制定規範；但台灣方面則要求以官方管道進行識別，當總行與分行所在地存在兩種不同水平的監管標準時，應執行較高一級或更全面的標準，已造成在大陸的分行困擾，特別是無法以官方管道識別受益所有人資料，又確實沒有洗錢風險的客戶，台資銀行也只能無奈地放棄業務機會，單從客戶角度來看，若中資銀行和台資銀行要求的資料嚴格程度不同，那客戶勢必會選擇監管更簡便的銀行合作。

2、客戶股權結構複雜、配合度較低

台資銀行客戶多為台資企業，這些台資企業多習慣以境外公司接單並在境外截留利潤，造成台資企業不僅股權架構複雜，同時股東所涉及的司法管轄區域較多，比如常見的香港、開曼、薩摩亞、BVI等地的企業，這種只發生在台資企業的特性，造成台資銀行的受益所有人識別工作量增多，尤其當股東是境外公司時，主體合法存續證明文件的驗證，會面臨客戶配合度低及公認證時間久、費用高的情況，對台資銀行而言存在執行上的障礙。

常見最終受益所有人因沒有與台資銀行往來，擔心個人資訊外洩，常不願提供身份證件，也造成銀行無法上報受益所有人資訊，其實235號文並未要求受益所有人出示證件，台資銀行可參考台灣類似做法，也就是請客戶申明實際受益人資料，在驗證方式上強調以公司登記的證明文件、公司年報等可信文件或企業官網資料等進行檢視。

3、法規定義模糊

235號文要求銀行在業務關係存續期間，應持續關注受益所有人資訊變化，對此，台灣金管會要求銀行對於風險等級最高的客戶，應至少每二年進行一次客戶審查；香港金管局則要求高風險或敏感客戶，最少每年接受一次覆核，以確保銀行留存的客戶受益所有人資料相符，大陸的235號文對這類持續識別期限沒有明確規範，僅在人行以前關於客戶洗錢風險分類規範中要求高風險客戶須每半年進行一次審核，中風險客戶每年一次，低風險客戶則是每二年一次。

另外，香港法規要求公司將重要控制人資訊備存於登記冊，並將登記冊在香港境內的存放地址告知公司註冊處，如果公司代表故意提供虛假或誤導資訊，則存在刑事責任風險，但大陸並沒有類似規定，如果客戶不願意配合銀行提供資訊，台資銀行也會在持續識別上遭遇困難。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)

香港洗錢台商

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