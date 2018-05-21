大陸整頓電商 祭懲戒措施

2018-05-21 01:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



大陸八大部會嚴厲打擊電子商務違法失信行為，將對黑名單進行懲戒。 本報系資料庫 分享 facebook 大陸國家發改委、工信部等八個部委聯合發布「關於加強對電子商務領域失信問題專項治理工作的通知」，要求嚴厲打擊整治電子商務領域的違法失信行為，鼓勵在已有的、包含限制新設立帳戶等13項措施的基礎上，結合實際情況並制定新的聯合懲戒措施。

大陸電商產業規模快速成長，但也出現網路購物糾紛及侵犯智財權等仿冒問題，可能破壞產業秩序，影響電商產業發展，迫使官方出手以電商「黑名單」的方式來整頓。

中新社報導，該通知指出，各地區要根據文件要求，廣泛開展電子商務領域失信聯合懲戒，一是加大信用和資訊公開力度，充分發揮「信用中國」網站和國家企業信用信息公示系統作用，推動電子商務平台基本資訊、信用資訊及重大事件信息披露。

此外，還要加大對失信者的懲戒力度。各地方可以根據工作需要和地方實際情況，制定地方電子商務失信認定標準，並將認定後的電子商務領域「黑名單」納入聯合懲戒。相關部門已有失信企業認定標準者，按其規定執行。並嚴厲打擊整治電子商務領域違法失信行為，鼓勵在已有的限制新設立帳戶等13項聯合懲戒措施基礎上，結合地方實際，創新制定聯合懲戒措施。

經濟日報提供 分享 facebook 通知要求，對被列入「黑名單」的失信者，必須於三個月整頓和改善到位，其中，對列入「黑名單」的失信被執行人、侵犯智慧財產權、網路購物合約相關的糾紛失信行為，官方將督促其全面履行法定義務、或與申請執行人達成和解協議並履行完畢，再按有關規定提請法院，將其從失信被執行人名單中刪除。

大陸中央相關單位將督促省級「反炒信」聯盟，或有關電子商務類企業按照要求，實施限制會員加入、降低信用等級、屏蔽或關閉店鋪、封鎖帳號和帳戶、公開曝光等懲戒措施，將電子商務領域「黑名單」，以及重點關注名單失信者在地方信用網站公布，將各城市政府實施電子商務失信問題專項治理工作納入城市信用監測評估指標，根據專項治理工作的成效，酌情加減分。