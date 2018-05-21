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北京瞭望／金融新格局 收放一念間

2018-05-21 01:10經濟日報 李春

北京城經濟界中人，說看中國經濟大勢，現在既要回看中國又要外看中美，而看來看去，關鍵的一條線在金融，而金融變局在兩道門，所謂收放一念間。

這種說法，會有人質疑，說不論中國經濟還是中美關係，現在最熱的不是貿易談判嗎，而那貿易談判，不論中國國內經濟界還是國際傳媒，熱點不都聚在2,000億美元的逆差上嗎，現在這貿易談判談成了，對今年乃至未來一段時間有重要影響，怎會關鍵在金融？

中國副總理劉鶴率領的政府代表團，近日在美國與眾議院籌款委員會見面的照片，前兩天在中國熱傳，不同的人加了不同的評語，但有人注意到，中方座次，劉鶴一左一右分別是翻譯和易綱。

作為中國的央行行長，易綱從一開始就進入中美貿易談判的中方陣容中。當時北京傳媒的解讀，是貿易跟貨幣有關，貿易戰真要打就會引發成貨幣戰，所以易綱在場。

但最近北京有另一種說法，說中美談判，從一開始就沒有局限在貿易摩擦中，中共領導層的深意，其實是想以此為契機，一舉解決中美間的經濟問題，所以才刻意給劉鶴戴了頂「牽頭人」的帽子。

而對中共領導層來說，這外界高度關注的中美貿易戰不是大戰，中國的金融治理和金融開放才是大事。而中國金融今年主要是一開一關兩道門，開的那扇門，跟美國有關。

中國金融今年要關上的那道門，要看大熱的劉鶴四句話，即「做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔風險的，做壞事是要付出代價的」。

還要回看劉鶴出任副總理後的三次講話，分別是3月27日在人行等「一行兩會」的調研、4月8日中銀保監掛牌儀式的講話、5月15日全國政協「健全系統性金融風險防範體系」專題協商會上的報告。四句話和三次講話，其實都在說一件事，要關上金融風險之門。

關門之舉，講了這麼多，開門之舉，沒有公開去講，但正透過中美貿易談判來談。

甚至有人說，中美貿易談判真正的成功，不在於2,000億美元的貨單能否變成1,000億美元以減壓，而在於金融開放、人民幣出門的議題私下溝通得好不好。

最近中美貿易摩擦，中方特別在開放前加「自主」二字，那意思是很委屈，中國新一輪對外開放跟中美貿易戰威脅無關，去年的中共19大和今年3月的人大政府工作報告，都提出了今年要擴大開放。

而擴大開放的重要一步就是開放國內金融市場，同時人民幣國際化要加快。事實上，中國央行行長易綱在4月博鰲亞洲論壇上，已宣布11項中國金融對外開放的措施和時間表。

中國新一輪對外開放，重點在打開大門，把金融服務業的開放給外資，這其實也是在準備一個市場條件，為中國資本項目的自由化創造條件。所謂資本項目自由化，說複雜點就是資本項目下人民幣可自由兌換，這是中國對外開放的一個重要關口，也是中國是否能步入「強國」進程的重要標誌。

而在中美談判中，中方會主動與美方談金融市場開放的話題，就人民幣匯率問題，美國雖然近年不再把中國列入匯率操縱國，只可能要求提高匯率形成機制透明度以及減少人行的匯率干預。美方如提資本項目下的開放，反而正中北京下懷。

劉鶴北京

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