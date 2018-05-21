土豪式行銷 恐走到極限

2018-05-21 01:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



由於全球的智慧型手機市場都出現了飽和，東南亞2017年也徘徊在與前一年持平的1億支左右。分析認為，大陸手機品牌的進攻型銷售戰略，很有可能也會走到極限。

日經中文網報導，由於陸資品牌在東南亞毫不吝惜地投入促銷、店舖等費用，甚至還向銷售人員提供每支人民幣數十元（約新台幣數十至數百元）不等的個人獎金。

陸資手機品牌的店面不斷增加，也推動了陸資品牌在東南亞的手機市占率擴大。

在印尼首都雅加達的購物中心「ITC Kuningan」，藍色的vivo和綠色的OPPO招牌，占據了智慧型手機銷售店所在區域。店主之一阿爾菲娜（音譯）說，兩個品牌都免費給他們提供促銷用品，還幫他們出廣告費，因此店內架上的約50支手機，全部是vivo和OPPO的產品。

就連世界文化遺產之一、印度爪哇島的佛教寺院婆羅浮屠（Borobudur），也曾變為vivo的大型活動會場。vivo日前推出了新機型「V9」，價格為399萬印尼盾（約新台幣8,650元）。

該公司還舉行了邀請印尼代表性人氣歌手，參加了該公司的音樂會，有12家電視台實況轉播。

南韓三星相關人士驚嘆， 「vivo和OPPO的廣告費是無窮無盡的，多到讓人很難覺得是民營企業」。美國調查公司IDC資深分析師Jensen Ooi認為，當地店員銷售一支大陸品牌手機，為店裡帶來的收益也高於三星。

分析認為，這兩個大陸品牌的相通之處，是起用明星、提高知名度的手法。像是在泰國首都曼谷中心地區的商業街入口處，如捷運素坤站（Sukhumvit）都已被OPPO廣告占領。

但IDC預測，2018年東南亞的智慧型手機市場僅能小幅成長4％，年銷售量約1.05億支。

Jensen Ooi也指出，在智慧型手機市場成長空間縮小時，OPPO和vivo被認為不知道是否能夠獲利，其真正的品牌價值將受到考驗。