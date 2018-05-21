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海南自貿區 百日大招商

2018-05-21 02:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

海南省副省長彭金輝宣布啟動「百日大招商」，向全球投資者發出邀請。 （中新社）
海南省副省長彭金輝宣布啟動「百日大招商」，向全球投資者發出邀請。 （中新社）
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海南20日舉行「2018海南自貿區（港）百日大招商（專案）暨促進總部經濟發展專案政策」記者會，宣布即日起展開百日大招商專項活動，把握好自由貿易區（港）建設起步的黃金期，集中力量招商引資。

海南日報微信公眾號指出，海南省百日大招商將從5月20日持續至8月底約100天時間。對海南而言，在欠發達的經濟基礎上建設自貿區（港），招商引資是體現海南自貿區（港）建設成效的關鍵因素。

「百日大招商」將以旅遊業、現代服務業、高新技術產業為主導，12個重點產業、「五網」基礎設施、鄉村振興戰略、六大專項整治、民生事業等謀畫項目，瞄準世界500強、全球行業領軍企業和知名品牌企業開展點對點招商，引進一批符合「多規合一」和生態環保要求的項目，重點包括總部企業、仲介服務機構、園區開發建設平台和產業項目四類，其中的產業專案包括旅遊業、熱帶高效農業、醫療健康、現代金融業、高新技術、會展、海洋經濟、基礎設施、鄉村振興、生態環保等重點領域的124項招商任務。

在招商思路上，將強化「全省一盤棋」觀念，按照以上統下原則，重點企業、重大項目的引進全省統籌安排，避免一哄而起、四面出擊、你搶我奪、片面追求數量等現象。

在招商方式上，「百日大招商」將改變以舉辦大型推介會為主的招商方式，重點採取以下方式精準招商：一是突出點對點招商，包括上門招商、定向招商、以商招商等；二是委託招商，以有償服務引進國際專業招商代理機構實施代理招商；三是網上招商，正在建設網上招商平台，預計6月10日正式上線。

為解決專案落地難、開工建設難的問題，海南省政府將重點抓好以下兩方面工作：一是建立招商工作聯席會議制度；二是改善營商環境，對標國際標準，加快構建與國際規則相接軌的體制機制。

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