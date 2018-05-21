陸宏觀經濟平穩 外需有變數

2018-05-21 02:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「中國宏觀經濟論壇」月度數據分析會20日在人民大學舉行。學者對今年1月至4月數據分析顯示，中國大陸宏觀經濟在中高位平穩運行，但外需的不確定性值得關注。

中新社報導，人民大學國家發展與戰略研究院研究員尹恒代表課題組發布宏觀經濟月度數據分析報告。報告指出，今年一季度實際GDP（國內生產總值）增長6.8%，比去年同期小幅回落0.1個百分點，宏觀經濟連續九個季度穩定在6.7%至6.9%的中高速區間。

4月CPI（居民消費價格指數）同比上漲1.8%，PPI（生產價格指數）同比上漲3.7%，PPI-CPI缺口縮小至0.9個百分點。報告認為，這表明最近一年多來的工業復甦基本完成從上游行業向下游行業的傳導，對工業生產的擴張效應消減。

截至今年4月，中國大陸外匯儲備連續15個月維持在3兆美元以上。報告指出，穩定的外匯儲備和人民幣匯率的平穩預期，有助於中國大陸進一步深化改革和擴大對外開放。

報告認為，雖然宏觀經濟維持平穩，然而經濟持續增長的動力，值得持續關注，尤其是外需呈現很強的不確定性。今年前4個月，中國大陸出口和進口累計值增速，分別為13.7%和19.6%。由於進口增幅高於出口，前4個月貿易順差收窄至767.5億美元。

課題組的模擬測算表明，通過消除市場扭曲因素、釋放的改革紅利能够為中國大陸經濟高質量發展提供可觀的長期動力。