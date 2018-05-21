陸與東協攜手 迎汽車商機

2018-05-21 02:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



從在印尼投資建設汽車生產基地到設立「中國—東盟」汽車標準法規研究中心，中國大陸與東協（東盟）國家的汽車產業合作前景，愈來愈廣闊。

新華社報導，日前上汽通用五菱總投資約7億美元的印尼項目竣工投產。項目包括一個占地30公頃的主機廠和一個占地30公頃的供應商園區，打造右舵車生產基地。工廠建成後具備年產12萬輛整車的能力，主要向印尼市場供應五菱品牌旗下成熟的MPV及其他產品，未來還將逐步從印尼出口至東協國家，成為面向東協的重要生產基地。

「我們在同步輸出四大製造工藝的同時，也帶領全價值鏈共同『走出去』。」上汽通用五菱公司副總經理沈雲嘯說。上汽通用五菱還帶動了耐世特、曼胡默爾、寶鋼、五菱工業、淩雲等一批中外知名零組件配套企業到印尼建廠，共同建設具競爭力的海外生態系統。

如今，中國大陸車企在海外的業務布局越來越廣，但在參與行業標準的制定上做得還不夠。一個多月前，「中國—東盟」汽車標準法規研究中心在印尼正式掛牌成立，為中國大陸與東協各國未來開展汽車標準法規交流合作搭建橋梁與服務平台。

「中國—東盟」汽車標準法規研究中心由中國汽車技術研究中心有限公司與上汽通用五菱汽車股份有限公司共同發起成立。中國國家標準化管理委員會工業一部副主任王軍偉表示，目前，東協各國的汽車消費市場出現新變化，環保、低成本、綠色、節能的汽車越發受到歡迎，這也將為中國大陸與東協帶來新的合作機遇。

王軍偉表示，中國大陸在發展新能源汽車方面與東協國家不謀而合。中國國家標準化管理委員會願意推動中國與東協各國就汽車特別是新能源汽車領域的法律法規、認證程序和技術標準等開展交流與合作。