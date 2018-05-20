陸計程車上賣零食、提供按摩引安全爭議 尚無統一監管

2018-05-20 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



計程車上掃碼就能直接購買零食飲料、享受按摩服務，這些新裝備正在大陸多個城市的計程車上試點。有計程車司機表示，自己可以從中分成，淨賺一個月的伙食費；不過也有乘客則表示擔心，這樣的銷售行為是否會影響車輛行駛安全。

北京青年報報導，來自深圳的黃女士，日前在上班路上搭到一輛車身貼有「袋鼠」標識的計程車，原來這是一輛裝有車載便利店的車子。

上車後，她按照習慣坐在計程車後排，看到自己面前有一個裝有各種零食的透明分類口袋，裡面裝有汽水、薯片、豬肉乾等十多種零食飲料，袋子上方還有一個二維碼，提醒乘客可以通過掃碼選擇、付款，然後便可以享受相應的零食。

還沒來得及吃早飯的黃女士掃描了袋子上的二維碼，便進入了「gogo+」的介面，她選擇了一袋堅果、一根牛肉棒和一瓶雀巢咖啡後，用微信付款人民幣25元，黃女士的早餐就在車上解決了。

黃女士表示，雖然品類不算多，但在車上購物和用餐這件事很適合大城市的快節奏生活，經常加班的她也習慣了晚起，早上的時間特別緊張，別說早餐了，連化妝都要在上班路上搞定；如果可以在路上解決早餐，對於自己來說是很好的選擇。

除了車載便利店外，成都乘客小郝在乘坐計程車的過程中，發現了另一個新裝備「按摩椅」。小郝日前叫計程車前往機場，上車後，習慣性乘坐前排座位，坐定後感覺到車座「動了一下」，「類似按摩的感覺，然後大概按摩了幾秒鐘，就停了，才注意到副駕駛座位被改造成了一個按摩椅。」

小郝表示，隨後司機指的前面廣告，看到上面寫著「微信掃碼就可以享受出行按摩」，具體價格是「喚醒身體」5分鐘人民幣3元、「通行氣血」12分鐘人民幣5元、「舒張筋骨」20分鐘人民幣8元。

微信掃碼後，小郝選擇了「舒張筋骨」按摩，線上支付人民幣8元，便享受了一路的按摩服務。

小郝表示，按摩椅實際上是在副駕駛座位上加裝一個按摩墊，這種按摩墊可以全方位按摩脖頸、腰背、大腿，感覺很舒服。

gogo+車吧平台的負責人陳燕軍表示，公司推出該項目是為了給計程車司機增加收入，提升他們的服務品質；商品的進貨價與售價之差都歸司機，約有20%到30%的利潤。

在陳燕軍看來，每一輛營運車輛都可以被改造成移動精品店，這些車輛車內放有貨架展示商品，車尾廂裝有貨箱允許司機隨時補充商品，有的還配備有冰箱存儲商品，滿足乘客在出行時的零食、飲料、日常用品等需要。

gogo+車吧從一級供應商處拿貨，然後在計程車司機充電站統一安排自動補貨櫃，方便司機進貨且不耽誤工作時間，充電休息的時候就完成了補貨流程。

根據gogo+的數據顯示，自2016年10月項目落地以來，越來越多的司機從中受益，單車最高月銷售額從人民幣6,000元提升至1.5萬元，再升至2,9萬元；2017年10月，有司機首次突破人民幣10萬元的年銷售額。

目前，成交記錄最多的師傅已經成交4427單，年收入人民幣十多萬元。

gogo+的數據顯示，目前透過gogo+培訓的駕駛員平均收入在人民幣1000到2000元。有司機表示，賺的錢夠一個月的飯錢了，而且這是純利潤，很滿意。

目前gogo+車吧還做到了本金、利潤、車費秒到帳技術，沒有類似網約車系統的提現規則，乘客付款即可秒到賬。

除了gogo+車吧外，還有魔急便、汪汪便利等車載便利店項目，其中魔急便還拿到了金沙江創投等投資人的融資。

不過，車輛的擴張是各家面臨的最大問題，尤其是一些計程車公司，出於政策原因的考慮，暫停了裝有車載便利店項目的車輛營運。

上海、武漢等多個城市的客運計程車管理處的工作人員表示，對此暫時沒有明確規定，怎麼管理還在研究；也有深圳的計程車公司表示，目前不允許該類經營活動，一旦發現就要處罰。