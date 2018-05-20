廣深動車刷手機就能搭車 3秒過閘門無需買票

2018-05-20 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸廣鐵集團發布，自5月20日起，廣深城際鐵路全線各站（廣州站至深圳站）率先實行銀聯閃付進站乘車。旅客只要在手機上，綁定銀聯支付卡就可實現「刷手機」進站，無需再到售票窗口或是自動售票機排隊購票，也無需提前網上購票，輕鬆實現進出站，平均省下15分鐘左右。

廣州市政府政務公眾號中國廣州發布，廣深城際「刷手機」坐動車，是全國鐵路首例，也是粵港澳大灣區「智慧交通」建設在鐵路行業的創新嘗試。

旅客「刷手機」閃付後，手機上隨即可收到一條有乘車時間、車次、座位等資訊的短信，同時，旅客也可通過下載註冊「雲閃付」APP自行查詢席位資訊。整個「刷手機」進站過程僅僅花費3至5秒，大大提高旅客出行效率。

大陸旅客必須持本人二代身份證，在廣深城際車站自助註冊終端上完成實名認證操作，港澳用戶則持回鄉證或護照，在廣深城際車站的自助檢票閘機上按照閘機提示完成實名註冊操作。

成功註冊後就可以使用銀聯IC卡閃付、銀聯手機閃付和銀聯二維碼支付進出閘乘車。

註冊的銀聯卡已開通免簽免密功能，為了驗證銀聯卡是否有效，鐵路將在實名註冊時從銀行卡中凍結0.01元預授權（30天后自動解除凍結）。

旅客的手機須具備銀聯手機閃付功能並已綁定有效的銀聯卡，如果手機已綁定了多張銀聯卡，需選擇使用完成實名註冊的銀聯卡進出閘乘車。

銀聯手機閃付包括但不限於華為、蘋果、三星、小米、魅族等品牌Pay。