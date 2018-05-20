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陸智庫崛起 七家列全球百大

2018-05-20 01:04經濟日報 記者杜宗熹／台北報導

大陸經濟崛起，原先不受重視的智庫產業也跟隨經濟起飛而蓬勃發展，包括最近成為話題的中國與全球化智庫（CCG）在內，2017年大陸已有七家智庫名列全球百大智庫名單；在政治和商業環境影響下，大陸智庫的獨立性和功能，仍受到外界懷疑。

根據美國賓州大學編寫的《全球智庫報告2017》顯示，2017年，全球共有至少7,815家智庫，其中北美洲最多，擁有1,972家（25.2%）；歐洲其次，擁有2,045家（26.2%），也就是全球接近51.4%的智庫，都集中在歐美國家。

經濟日報提供
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大陸智庫產業受限於政治和歷史因素，出現的時間非常短暫。一直到21世紀初期才開始有規模性的發展。近年來，大陸智庫發展邁入新時代，2017年大陸擁有智庫512家，位列世界第二大。印度和英國智庫數量位列大陸之後。

根據這份報告，2017年大陸有中國現代國際關係研究院、中國社會科學院、中國國際問題研究院、國務院發展研究中心、北京大學國際戰略研究院、全球化智庫和上海國際問題研究院等七家，登上美國賓州大學製作的全球頂級智庫百大榜單。

業內人士指出，除了大陸知名的民間智庫包含了盤古智庫、人大重陽金融研究院、察哈爾學會等，但獨立於政府部門之外的商業類、或是非營利型的獨立智庫仍相當稀少。外界仍將大陸的智庫體系是為是公部門的延伸，不少智庫的獨立性，還是令人感到懷疑。

對此，中國與全球化智庫理事長王輝耀在受訪時表示，大陸民營企業家崛起的時間比較短，對公益類的出資，多半還停留在捐助的層面，包含物資上和金錢上的捐助。在此情況下，大陸獨立智庫的融資會顯得比較困難。他認為，根本上還是應設法讓大陸企業家，養成出資的習慣。

他舉例，大陸的企業家現在已經願意出資做希望小學，如果有企業家願意捐助一、兩個智庫，做一些有政策性的研究，政策推行後，效果可能會惠集千千萬萬人，至少是一座希望小學上千倍、上萬倍的效果。

北京大學

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