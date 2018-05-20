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對岸智庫一哥 推銷全球化概念

2018-05-20 01:04經濟日報 記者杜宗熹／台北報導

全球化智庫理事長王輝耀 記者杜宗熹／攝影
全球化智庫理事長王輝耀 記者杜宗熹／攝影
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大陸最大民間智庫「中國與全球化智庫」理事長王輝耀指出，美國現在推動全球化乏力，不再像以前那麼積極，大陸站出來變得積極是件好事；目前國際上需要新的服務貿易，大陸也應設法保護陸資企業在海外的利益。

美國華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）5月9日舉行一場有關中共統戰部在美國進行政治活動的研討會，邀請王輝耀等多名學者專家與會。

但共和黨籍聯邦參議員盧比歐質疑王輝耀具有中共統戰部官員身分，王輝耀最後也未出席該研討會。當日他仍按原定計畫參加美國傳統基金會、10至11日參加戰略與國際問題研究中心（CSIS）等智庫活動。

針對有美國參議員懷疑其統戰官員身分一事，16日回到北京的王耀輝受訪時次重述此事為「躺著也中槍」的觀點。

他舉此次訪美期間照片和相關文件為證，表示參與美國傳統基金會、戰略與國際問題研究中心、百人會等機構舉辦的研討會等交流活動都沒有問題，但他並未正面回應身分疑雲。

王輝耀日前接受本報記者採訪時解讀，經濟全球化會把大家綁得更緊，台灣政府也應該意識到大陸跟台灣會隨著經濟全球化更為融合。

他說，「新南向政策」實際上跟「一帶一路」有關，而且台灣這方面起步更早，未來在保持全球大趨勢不變情況下，「一帶一路」應該要從亞洲做起，讓整個大中華的兩岸四地，甚至是東亞的經濟圈能夠整合，最終達到一個類似於「歐盟」的「亞盟」關係。

全球化智庫2008年在北京成立，研究大陸的外交政策和全球化議題，對包括全球移民、對外關係、國際人才開發、對外貿易和投資、本土跨國公司和全球治理等範圍廣泛的社會科學都有所研究，並納入博鰲亞洲論壇秘書長龍永圖、大陸前外交部副部長何亞非和香港恆隆地產董事長陳啟宗等政商人士。

全球化智庫5月20日將在北京舉辦第四屆中國與全球化論壇，對於未來與台灣的合作方向，王輝耀說，該智庫已聘請一位台籍研究員，未來也考慮在台灣策畫一些活動。

北京一帶一路

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