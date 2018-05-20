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茅台李保芳 鐵腕打江山

2018-05-20 01:04經濟日報 記者李仲維／綜合報導

茅台董座李保芳
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貴州茅台5月10日宣布李保芳接替袁仁國出任茅台集團董事長，茅台正式進入第三代掌門人「李保芳時代」。受益於換帥消息，貴州茅台股票總市值一周內增近人民幣700億元（約新台幣3,220億元）。

茅台方面認為，李保芳擁有地方政府、大型國企多項職務的完整經驗，其加入茅台的近三年期間，透過一系列革新措施帶領茅台單品銷售額、品牌價值、股票價值全面提升，其改革和作風將助推茅台發展。

如今李保芳身兼茅台集團黨委書記、董事長、總經理三職，開啟全面主政茅台的「李保芳時代」。業界分析認為，在大陸酒業變革期，茅台的進一步發展需要創新型領導人，李保芳的表現令業界期待。

經濟日報提供
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李保芳在出任茅台集團董事長之前，擔任茅台集團總經理，貴州茅台酒股份有限公司代總經理，歷時兩年九個月。

市場認為，李保芳鐵腕三年，為茅台打拚下千億江山。在接下總經理職務不久後，他便提出「一枝獨秀不是春」的經營理念，發展非茅台酒業務的第一槍，便選擇在系列酒上。他曾得意地說，2016年以來的系列酒行銷，是茅台最值得總結和肯定的標誌性亮點，基本與茅台酒形成了「雙輪驅動」格局。

李保芳見證茅台集團率先走出行業調整的陰影，也在飛天茅台終端價格一漲再漲、公司股價一升再升的榮景下，參與公司嚴控價格、積極發展系列酒業務、在非酒類業務布局等工作。在此一過程中，李保芳得到的讚譽頗多。

在工作上，李保芳重原則、不留情面、勤於調研等性格相當鮮明，這樣的性格也有利於各項業務進動。

舉例來說，在2016年那場規模龐大且有超過100名媒體記者旁聽的經銷商大會上，李保芳直言不諱地就終端門市的問題批評某區域的經銷商，並要求公司物流團隊一定要保障貨物供應，「做不到這樣，銷售公司王崇琳（現任茅台酒銷售公司董事長）過年別回家了」。

不過，鐵面無私，並不是李保芳給外界印象的全部。在非工作場合，李保芳也會關心下屬，他會在酒桌上拒絕女同事替他擋酒。

接下袁仁國衣缽，59歲的李保芳將挑起帶領茅台集團在2018年營業收入突破人民幣900億元、在2020年實現1,000億元的重擔。白酒專家、中原基金執行合夥人晉育鋒認為，國際化、集團產業發展以及混改，將是李保芳時代的茅台看點。

時代周報分析，打破白酒企業封閉、守舊的刻板印象，打造一個更為開放的茅台，無疑是李保芳自其踏入茅台起便試圖實現的長遠目標。

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