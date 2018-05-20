紫光聯席總裁 拚自主研發

2018-05-20 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



紫光聯席總裁刁石京 分享 facebook 大陸資訊通信技術（ICT）領域的靈魂人物之一、前工信部電子資訊司司長刁石京，已入職紫光集團擔任聯席總裁，並在5月15日的紫光集團西南晶片研發中心專案首度公開亮相。

刁石京除了之前是工信部電子資訊司司長，還曾任核高基（核心電子器件、高端通用晶片及基礎軟體產品）重大專項實施辦公室常務副主任、國家積體電路產業發展領導小組辦公室負責人、全國信息技術標準化委員會副主任委員、工信部電子科技委副主任委員等職務 。

刁石京曾於2015年隨著時任工信部副部長懷進鵬，與一百多名產官學界代表來台，參加由華聚基金會與中國電子工業標準化技術協會共同主辦的「兩岸資訊產業和技術標準論壇」。

經濟日報提供 分享 facebook 新華社報導，中興通訊因遭到美國制裁，讓不少人意識到大陸身為「世界工廠」脆弱的一面。

時任工信部電子信息司長刁石京就點出，大陸晶片產業發展具有制度優勢、體制優勢和市場優勢，應充分利用制度優勢重點突破產業關鍵環節，以市場優勢系統部署，加強基礎研發和創新能力，培養引進高階人才，加強國際合作，為產業發展提供後續動力。

刁石京以行動智慧終端機晶片為例，海思半導體、紫光展銳等所開發的行動處理晶片，目前在全球市占率已超過20%，有力支撐大陸行動通信終端邁向中高階。

刁石京曾在2017智慧終端機技術大會上指出，2017年上半年大陸共生產了9.3億支手機，年增6.4%，其中智慧手機占比達到74.1%，說明大陸手機市場需求旺盛。

他表示，現在的手機市場同質化太嚴重，包括產品、商業模式，都是在激烈的紅海當中的競爭，缺少關鍵零件，創新受到很大的制約；同時產業生態也需要不斷優化，需要更好的創造新的價值。

21世紀經濟報導，紫光集團董事長趙偉國在今年4月9日表示，將集中精力聚焦集團「從芯到雲」的戰略性工作，並且紫光集團將在10年投資1,000億美元發展晶片產業。

刁石京入職紫光，也代表大陸積體電路產業將不再獨立作戰，未來將借助整個電子信息產業生態環境，徹底改變大陸積體電路產業一盤散沙的不利局面，不過，能否實現這個目標，還要看刁石京如何進一步帶著紫光集團披荊斬棘。