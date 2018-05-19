年砸1490億 中國成臉書第二大廣告主市場

2018-05-19 16:13 中央社 台北19日電



儘管在中國需要翻牆才能連上臉書，但研究數據指出，中國已經成為臉書（Facebook）的第二大廣告主市場，年進帳約50億美金（約台幣1490億）。分析指出，這主要源自於中國企業日益增加的海外擴張需求。

華爾街見聞指出，專注於大數據和第三方平台的美國雲計算業者畢威拓（Pivotal）公布研究數據，臉書全球廣告營收的10%、大約50億美金都來自中國。這意味，中國已成為臉書僅次於美國的第二大廣告主市場。

由於臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）曾多次前往中國會見高官。最近的一次例子是，中共總書記習近平在2017年底、中共第19次全國代表大會閉幕後首次會見中外企業家的活動上，祖克柏也現身其中。

數據公布後，有網民表示：「明白了為什麼facebook在朝內不存在，小扎（祖克柏）卻要來黨國朝拜」。

研究分析師魏瑟（Wieser）預計，2018年中國廣告商將在臉書繼續投放50億美元的廣告，甚至更多，將來這一投放趨勢還將持續。

魏瑟說，大多數人都是以廣告主投放廣告是為了向本國消費者提供服務的視角來看待，但中國廣告主在臉書投放廣告並不一定是針對中國用戶，而是面向更廣闊的海外市場。

魏瑟表示，這主要源自於中國企業日益成長的「出海」需求，這些出海企業的主力軍是像阿里巴巴、騰訊等網路公司，以及包括華為、小米等手機製造商。