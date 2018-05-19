年賺千億不分紅 格力董座：研發晶片

2018-05-19 14:21 中央社 台北19日電



世界最大空調製造商中國格力電器，去年營收、淨利創歷史新高，年賺人民幣224億元（約新台幣1050億元），日前卻首度宣布不派發現金紅利，引發股價連續重挫，光市值就跌掉超過1700億元。

為何營收創新高，年賺上千億，卻11年來首度宣布不分紅？格力董事長兼總裁董明珠近日接受陸媒央視新聞專訪給出答案：為了要研發晶片。

面對股東質疑與批評，董明珠強調，「我要分紅很容易阿，但格力持續發展需要戰略規劃，我們要做集成電路（積體電路），這是大家現在都看到的問題了。」

發展半導體產業需要龐大資金與時間投入，且失敗風險不小。但董明珠說，「我不需要國家給我錢，我就自己拿錢出來，甚至3年投入500億也可以，沒有理由做不成。而且我們能把高端芯片（高級晶片）拿下來的那一天，我們就可以服務全球了。」

中國中興通訊公司上月遭美國制裁，無法購買、使用美國晶片等高科技零組件後，目前業務已經形同停擺，大陸瀰漫一片「缺芯之痛」的檢討聲浪。

格力電器雖然是全球最大空調製造商，但關鍵的控制晶片，仍須仰賴外購。

董明珠向以霸氣聞名。搜狐科技此前報導，在2016年10月舉行的格力併購珠海銀隆的股東大會上，因為中小股東投票反對收購，董明珠當場訓斥與會的中小股東，並嗆說「我5年不給你們分紅，你們又能把我怎麼樣？」如今似乎一語成讖。