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大陸人不愛儲蓄了？4月住戶存款大降6兆

2018-05-19 10:04聯合報 記者李仲維╱即時報導

圖為銀行工作人員正在清點鈔票。 中新社資料照
圖為銀行工作人員正在清點鈔票。 中新社資料照
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長期以來，大陸居民儲蓄一直呈現高增長，但這一指標正在悄悄改變。人行最新發布的4月金融統計數據顯示，4月新增存款人民幣5,352億元，從存款結構看，當月新增存款主要來自企業部門，住戶存款則大降人民幣1.32兆元（約新台幣6兆元），為歷史單月最大降幅。

證券時報報導，此一變化引起市場廣泛關注，但實際上，這並非居民儲蓄存款首次出現負增長。今年2月，國家金融與發展實驗室理事長李揚曾公開表示，中國大陸槓桿率出現兩大變化，宏觀上未降，結構上有所調整，去年中國大陸居民第一次出現儲蓄增長率為負，這意味大陸居民很快就會成為一個赤字部門。

他強調，M2增長掉下來了，居民儲蓄存款掉下來了，企業的定期存款掉下來了，後果很嚴重。

短期來看，居民儲蓄存款下降有特定的時間因素，除了今年4月外，去年4月和10月均出現過居民存款大幅減少的情況。因為每逢季末，銀行大都有衝業績的慣例，加上宏觀審慎評估考核壓力，瘋狂攬儲的同時，在一定程度上會擠壓和透支接下來的存款規模。

在儲蓄減少的同時，一個值得注意的現象是，居民貸款增量連續超過存款增量，2017年居民貸款增加人民幣7.1兆元，其中短期貸款增加1.8兆元，中長期貸款為5.3兆元。

從資金流向來看，儲蓄降低、槓桿率上升成為長期趨勢的機率很大。

報導稱，若居民存款下降成為長期趨勢，將會對經濟運行造成較大影響。一方面，作為影響投資的重要因素，儲蓄下降會導致投資下降，進而可能拉低經濟增速；另一方面，在存款競爭壓力下，銀行可能會提高貸款報價，進而提高融資成本，使居民和企業的槓桿率升高，在一定程度上不利於防範金融風險。

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