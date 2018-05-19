浦發銀Q1淨利衰退

2018-05-19 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



今年來浦發銀行的日子並不好過，年初浦發成都分行發生人民幣775億元貸款造假曝光後，浦發銀接連吃進幾個大額罰單，累計已超過人民幣5億元；第1季淨利增速乏力，還要逐漸消化不良貸款。

浦發銀行昨（18）日收盤價人民幣10.9元，漲幅0.65%。

新浪財經報導，浦發銀行交出的第1季財報成績並不理想，淨利人民幣143.05億元，比去年同期減少1.09%，在26家A股上市銀行中墊底，也是唯一一家負增長的銀行。位居股份制銀行第一梯隊的招商銀行，第1季淨利潤為人民幣226.74億元，年增13.52%。

原銀監會官網於5月4日，對浦發開出人民幣5,855.9萬元的大罰單。