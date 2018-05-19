新能源明星 寧德上市案過關

2018-05-19 01:33 經濟日報 大陸新聞中心 ╱綜合報導



大陸證監會昨（18）日核准二家企業的首次公開發行（IPO）申請，其中受到市場關注的寧德時代新能源科技公司終於過關，但籌資規模較早前招股書預計募集人民幣131.2億元，至少打了五折。

澎湃新聞網報導，這兩家公司分別是計畫在上證所主板上市的綠色動力環保集團公司，及在深交所創業板掛牌的寧德時代新能源科技公司，兩家公司籌資總額不超過人民幣60億元。

根據招股書，寧德時代是全球領先的動力電池系統提供商，專注於新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，致力於為全球新能源應用提供一流解決方案。

在電池材料、電池系統、電池回收等產業鏈關鍵領域擁有核心技術優勢及可持續研發能力，形成了全面、完善的生產服務體系。寧德實際控制人為曾毓群和李平。

值得注意的是，此次核准批文的兩家公司合計籌資總額不超過60億元（約新台幣282億元），相較此前富士康工業互聯網要少很多；但較此前證監會批次的募集資金規模大幅增加。

從4月開始，證監會下發的五次批文，其中前四次每次為二家，募集資金規模分別為30億元、15億元、15億元和11億元，而後下發的富士康未披露募集資金規模。

根據招股說明書，寧德時代預計募集資金總額為131.2億元，綠色動力預計募集資金總額為5.6億元；而此次兩家公司合計募集資金規模只有60億元。由此，寧德時代此次募集資金規模至少要打五折。