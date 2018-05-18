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太陽能中國需求不如預期 單多晶熱冷兩樣情

2018-05-18 11:25中央社 新竹18日電

中國大陸年中搶裝潮熱度不如預期，本週太陽能市場需求依然冷清，單晶與多晶太陽能市況差異擴大，單晶市場熱絡，多晶市場則面臨調整壓力。

市調機構集邦科技認為，中國大陸年中裝機潮熱度不如預期，可能與市場觀望當地政府管理政策有關。

因太陽能市場需求熱度不足，集邦科技觀察發現，單晶與多晶太陽能市場依然呈現冷熱兩樣情局面，市況差異並有進一步擴大趨勢。

集邦科技指出，單晶太陽能矽晶圓與電池市場需求暢旺，支撐產品價格持穩。

至於多晶太陽能矽晶圓與電池，集邦科技表示，市場交易依然冷清，產品價格面臨下跌壓力，廠商恐將被迫減產或轉型。

太陽能矽晶圓

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