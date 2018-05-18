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海底撈申請香港上市 創辦人夫婦財富有望倍增

2018-05-18 09:46聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸火鍋龍頭海底撈將登陸香港資本市場。17日晚間，海底撈向香港交易所遞交首次公開募股（IPO）申請文件。公司2017年營業收入逾人民幣100億元，上市後，六成資金將用於繼續擴張。

根據招股文件，2017年海底撈收入達人民幣106.37億元，年增36.2%，招股文件引述行業研究機構沙利文稱，以2017年收入計算，海底撈在全球中式餐飲業中排名第一，也是大陸及全球增長最快的主要中式餐飲品牌；2017年在全球服務的顧客總量達1.06億人次，在中國大陸，每家門市每天平均有近1,500人次造訪。

海底撈是主打火鍋，主要業務包括餐廳經營、外賣業務、銷售調味料及食材。目前擁有及經營的餐廳數量達320家，包括大陸的296家，以及24家位於台灣、香港、新加坡、韓國、日本及美國的餐廳。

海底撈預期，2017年至2022年中國大陸餐飲服務市場，將繼續以複合年增長率9.6%穩步快速增長，2022年總收入將達人民幣6兆2,800億元。公司本身計畫2018年開設180至220家新餐廳，並加大智慧廚房、智慧存貨管理、提高等候區體驗等方面的投入。

第一財經報導，2012年就有海底撈將上市消息傳出，今年4月路透稱，海底撈正準備赴港IPO，擬融資6至7億美元，推動品牌全球化。與海底撈相關聯的兩家企業已先後登陸資本市場：2016年獨家底料供應商頤海國際在港上市，2017年海底撈旗下冒菜品牌優鼎優（U鼎冒菜）登陸新三板。

今年初，海底撈董事長助理葉鵬曾表示，一直有IPO的打算，在等合適時機。據每日經濟新聞，海底撈創辦人及控股股東張勇、舒萍夫婦持有62.7%股份，據2017年胡潤百富榜榜單，張勇、舒萍夫婦以人民幣50億元的財富排名第825位。隨著海底撈的上市，二人財富有望倍增。

中信證券食品行業分析師姜婭、戴佳嫻曾分析稱，火鍋的成癮性和易標準化兩大屬性賦予行業高盈利+強擴張+抗風險三大能力。市場正由增量向存量競爭過渡，逐步形成全產業鏈的競爭格局，掌握核心議價能力的品牌將突圍。

海底撈火鍋以貼心服務著稱。圖／摘自海底撈火鍋台灣粉絲頁
海底撈火鍋以貼心服務著稱。圖／摘自海底撈火鍋台灣粉絲頁
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