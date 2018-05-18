FII招股 百度、阿里、騰訊可望列名

2018-05-18 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



外傳阿里巴巴在FII招股的最終確定名單。 （歐新社） 分享 facebook

鴻海子公司富士康工業互聯網（ＦＩＩ）通過上海Ａ股ＩＰＯ批准後，招股進入第四天，初步完成戰略投資者的遴選工作，大陸互聯網巨頭百度、阿里、騰訊可能都在最終確定的名單內。

中證報報導，知情人士透露，戰略配售投資者的入圍標準首先考量與ＦＩＩ業務能否形成戰略合作效應，和富士康擅長的「硬」和「實」互補，代表「軟」和「虛」的互聯網公司順理成章成為優先選擇的對象。

據悉，大陸幾家互聯網巨頭都在最終確定的戰配投資者名單內。公開資料顯示，過去富士康與阿里巴巴、百度、騰訊等主流大型互聯網公司都有密切的合作。

鴻海董事長郭台銘近日一直在大陸投資機構間密集路演（Road show）。在詢價方面，證券時報報導，在路演現場，多數機構給出的發行價估值約在廿倍，最高給出發行價約廿三倍市盈率。

有券商分析，作為首家ＩＰＯ的獨角獸公司，富士康引入戰略投資者以及詢價機制，發行機制市場化，以往新股發行約定俗成的以廿三倍市盈率做發行價，而對獨角獸公司採用詢價方式，用機構報價倒推募資額，一方面市場化，另一方面供其他獨角獸公司借鏡。

同時，郭台銘也積極為網下發行詢價鋪路，招商局集團官網昨天發布「博時基金江向陽會見鴻海集團董事長郭台銘」消息，博時基金總經理江向陽十五日在深圳會見郭台銘。郭台銘表示，工業互聯網是鴻海集團近五年轉型的重要方向，是在製造業轉型升級中，將互聯網技術、智慧系統融入到傳統製造中的重要載體。