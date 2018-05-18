重慶工廠…SK海力士全球最大封測基地

2018-05-18 04:45 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



韓國SK海力士半導體（重慶）有限公司董事長吳在盛17日在重慶向媒體表示，重慶工廠將建二期項目，將成為該公司全球最大封裝測試基地。

中新社報導，半導體存儲器行業巨頭韓國SK海力士的重慶工廠一期項目已在2014年投產，目前每月產能0.8億顆芯片。

吳在盛稱，為滿足急劇增長的半導體市場需求，SK海力士存儲器的前期工廠正在擴產，因此後續的封裝測試工廠也須擴產。SK海力士閃存產品的生產基地位於韓國清州和中國重慶。公司將在重慶擴產建設。

重慶工廠二期項目投資不低於10億美元，於本月敲定合同，預計2018年上半年開工，2019年投產。

吳在盛稱，投產後，一期和二期項目合計產能將是現在的1.5倍。屆時，重慶工廠產品佔SK海力士閃存產品總量，將從現在的30%上升到40%，成為該公司全球最大封裝測試基地。

吳在盛表示，重慶工廠在SK海力士集團具有重要地位，相對韓國清州工廠和中國東部沿海，重慶工廠更具運營成本優勢。

當地基礎設施完善、物流便利，且是中國西部大開發中心城市。重慶工廠產品所佔比例將進一步提高。

重慶工廠位於西永微電園。重慶西永微電子產業園區開發有限公司副總經理陳昱陽分析，作為電子終端產品關鍵零部件生產企業，SK海力士的投資建設將進一步完善重慶作為全球重要電子終端生產基地的產業鏈，有利於吸引上下游企業和人才。