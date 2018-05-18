四川德陽青創園 解決台青創業難題

2018-05-18 08:16 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／四川德陽報導



德陽市海峽兩岸青年創業園執行長許淵順，在四川創業有成。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 近年來四川針對台商與台灣青年，陸續在鄰近成都的德陽市，掛牌設立海峽兩岸青年創業園，海峽兩岸產業合作區，海峽兩岸產業合作區德陽產業區，搭起兩岸合作的橋梁，提供台商與台青投資創業的舞台。

德陽位於成都平原東北部，面積近6000平方公里，戶籍人口近400萬人，經濟總量在四川穩居第三位；距離四川雙流機場及正在建設的天府機場，車程僅40分鐘，並有城際鐵路直達雙流機場。未來成都地鐵1、3、5、15號線均規畫延伸至德陽，發展潛力無窮。

針對台青設立的德陽市海峽兩岸青年創業園，於2016年6月啟用，是四川第一家台灣青年創業基地。已經來四川創業十多年的德陽市海峽兩岸青年創業園執行長許淵順指出，目前進駐青創園的33家企業，包括：文化創意、文化旅遊、電子商務、生物科技、物聯網、互聯網應用、電腦軟硬體開發、產品設計等行業，有些是從東莞、杭州、武漢、廈門、重慶等地轉過來的，也有直接從台灣過來創業的台灣青年。

許淵順說，德陽市政府設立6000萬人民幣天使基金，投資創業青年，目前已有一家台青創業設計無線充電系統的公司，獲得第一筆300萬元人民幣天使投資基金，令園區台青大為振奮。

許淵順表示，園區除注入台灣元素打造外，營運上結合台灣青年力量，運用台灣青年彼此熟悉的邏輯及語言來推廣，降低隔閡、提高認同，吸引台灣青年小微企業和初創企業入園；並且借由通過台資企業協會、台灣商會協會、台灣青年創業家等資源，同步開展園區推廣、創業輔導、創業種子孵化、院校交流、大學生實訓、創業展會和創業賽等活動，向上延伸到對台招商引資，對下紮根到發展兩岸大學生創新創業及推動兩岸大專院校的學術互動交流。

許淵順介紹，園區除免費向台灣青年提供8000平米的創業園區及創客公寓，辦公場所、餐廳、洗衣房、休閒中心等功能區域一應俱全；並成立「海峽兩岸青年創業園管理辦公室」，提供一條龍代辦服務；建立「項目秘書」制度，實行一對一、點對點服務。

園區並為來德陽創新創業的台灣青年提供人民幣10萬至200萬元不等的免息創業貸款，提供人民幣2萬元的一次性創業補貼，提供每月人民幣1000至2000元的實訓補貼，提供每月人民幣600元的住房補貼；為來德陽開展創新創業活動、創業園區建設的台青，提供人民幣3萬至60萬元不等的財政補貼；符合條件的台青還可疊加申報中央、省、市出台的其他扶持政策。

海峽兩岸產業合作區於2017年12月27日授牌成立，涵蓋三個產業園，包括位於成都市青白江經濟開發區的成都產業園，位於德陽高新區的德陽產業園，位於天府新區眉山青龍區域的眉山產業園。

「合作區」將與台灣展開在商貿物流及臨港配套服務業、高端製造業、金融及文創等現代服務業、現代農業及食品加工類企業等領域的交流合作，推進兩岸產業深度對接，在產業集聚發展、創新平台建設、合作水準提升等方面實現新突破；推進兩岸服務業合作，在商品交易、現代物流、文化創意、科技服務等方面形成新亮點；推進兩岸金融業合作，在中小企業融資服務、科技金融體系建設、兩岸貨幣結算等方面構建新機制。

位於德陽高新區的「海峽兩岸產業合作區」德陽產業園，享有優惠的產業政策，入駐企業最高可享受人民幣2000萬元的獎補優惠。