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海絲博覽會 今福州登場

2018-05-18 04:45聯合報 中新社

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「21世紀海上絲綢之路」博覽會暨第廿屆海峽兩岸經貿交易會將於5月18日至22日在福州海峽國際會展中心舉辦，這是經中央批准唯一冠名「海絲」的博覽會，將有包括25個海絲沿線全部國家代表在內的77個國家和地區的嘉賓參展參會。

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