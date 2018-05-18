「重慶兩江之星」 首飛成功

2018-05-18 04:45 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國首枚民營自研商用亞軌道火箭「重慶兩江之星」17日首飛成功。該火箭研製方重慶零壹空間航天科技有限公司在兩江新區布局火箭基地，達產後年產值約15億元人民幣。兩江新區正推進航空航天產業園掛牌。

中新社報導，兩江新區相關負責人表示，火箭基地占地約100畝，初期投資2.5億元人民幣，將建設研發中心、數字化智能製造總裝中心、測試中心、飛行器控制與仿真中心和專用實驗室等。一期建設近日已開工，預計2018年底投用，將形成一年30發運載火箭總裝測試及試驗能力。

作為中國最大的汽車生產基地、全球重要的筆記本電腦生產基地，重慶在高端製造方面一直具有較強的產業配套實力。作為國家級開發新區的重慶兩江新區大力發展航空航天產業，2012年組建兩江航投集團，規劃兩江航空航天產業園，統籌通用航空與運輸航空「兩翼」發展。

經過幾年推進，重慶航空產業從無到有，累計引進項目近20個，社會投資超過300億元人民幣。在運輸航空和航天領域，兩江新區已引進航材、座椅、培訓及商業火箭等行業引領性項目。

重慶兩江航投集團董事長方文傑表示，兩江新區航空航天產業將以商業火箭成功發射為契機，聯通上下游產業，向衛星、通信等領域拓展。下一步，首先將推進「兩江航空航天產業園」掛牌。2018年，商業火箭、渝翔航空、華夏航空鈦合金一期項目等6個項目預計可竣工投產。兩江新區將加強科研合作，吸引中科院金屬材料所、西北工業大學等科研院所資源向重慶集聚，推動重點領域和關鍵環節的技術創新。