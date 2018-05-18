天津港智能化 打造全自動集裝箱碼頭

2018-05-18 04:45 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在天津舉辦的第二屆世界智能大會進入第二天的日程，觀眾在現場觀看機器人足球賽。 中新社 分享 facebook 第二屆世界智能大會「智能交通論壇」最近召開，天津港集團公司將以「京津冀港口智慧物流協同平台」入圍國家智慧港口示範工程為契機，對接國家「智慧交通」和天津「天津智港」建設，構建以天津港為中心的物流經濟生態圈，打造高效、便捷、低成本的集裝箱物流服務體系。

中新社報導，作為中國北方綜合性大港和全球物流供應鏈上的關鍵節點，天津港集團公司在全球首創性實現了1套系統對全部6家集裝箱碼頭生產要素的集約化管理；發布了全球首台無人駕駛電動集卡，實現了集裝箱作業的「零排放」；並加快推動天津五洲國際集裝箱碼頭自動化升級，年底前將建成碼頭遠程操控中心和自動化生產操作系統。

與此同時，天津港集團公司改造完成16台軌道橋和6塊集裝箱堆場，打造國際首個在傳統人工碼頭上通過智能技術改造實現的自動化集裝箱碼頭；率先提出了「基於穿梭車搬運系統的全自動集裝箱碼頭工藝方案」，目前正結合人工智能、物聯網、雲計算等新一代信息技術，加快建設全球智能化程度最高的全自動集裝箱碼頭。

天津港集團公司相關負責人稱，該集團積極推動港口綜合費用降到全國具有明顯競爭力水平、港口作業效率達到國內領先水平、智慧港口建設達到全球領先水平，力促跨境貿易便利化水平提升，全力推動天津口岸營商環境進一步優化。

經統計，今年4月1日至目前，天津港集團公司已累計減免客戶相關費用近2000萬元人民幣；通過一站式服務平台承接8000餘標準箱；跨境貿易便利化綠色通道服務近1.7萬標準箱；「網上營業廳」註册用戶超過1400家，用戶線上辦單量佔比超70%。