新能源汽車競爭 步入戰國時代

2018-05-18 04:45 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



日前落幕的第三屆絲綢之路國際博覽會上，10餘家新能源汽車領域相關企業的展台前，前來諮詢的客商絡繹不絕。近年，新能源汽車與相關服務行業，如雨後春筍般地發展。數據顯示，今年1至3月，中國新能源汽車產銷15萬輛和14.3萬輛，同比增長156.9%和154.3%。

新華社報導，中國汽車工業協會常務副會長董揚日前在2018年中國汽車論壇上表示，經過數年的大力推動和積極發展，中國已經連續三年位居全球新能源汽車產銷第一大國。

陜西躍迪新能源汽車公司銷售部工作人員張保強分析認為，一方面是生態環保等意識、理念越來越被中國人所接受；另一方面是，很多城市推出限行措施，不過掛「綠牌」的新能源車輛並不在限行範圍內。

業內人士指出，新能源汽車的競爭已經步入戰國時代。陜汽通家銷售部經理張強說，國產新能源汽車的電池續航能力這一核心技術在過去兩年有了很大突破，以一台採用42千瓦時電池的物流微型麵包車為例，在2015年時，汽車等電池充滿電後一般只能行駛百餘公里，而現在續航里程已經達到250公里左右，部分優良產品能達到300公里。

全通實業集團原來涉足金融、醫藥健康等領域，看到新能源汽車市場火爆，集團近期決定向物流企業租賃及銷售新能源微型麵包車，並為物流與家用新能源汽車提供保障、開展服務。去年，全通實業集團還為新能源汽車提供快速充電、為各大行業提供貨運及快速配送功能的「甲馬神行」平台。

集團大區經理龐亮認為，中國的新能源汽車市場才剛剛啟動，汽車市場需求與其當前產能差距極大，以新能源車替代燃油車，將是一個長期的過程。隨著不少國產品牌擺脫低端的價格戰而注重提升產品本身的技術含量，中國的新能源汽車市場還會有相當長的穩定增長期，這同時也是包含車企在內的創新發展、轉型升級。