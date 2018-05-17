美中貿易談判引憂 港股連3黑

2018-05-17 18:21 中央社 香港17日綜合外電報導



香港股市今天收黑，主要因地緣政治不確定性和美中重要貿易談判前的不安心理，抵銷華爾街股市走高的正面因素，導致大盤連續第3天挫跌。

港股恆生指數收盤跌168.05點，或0.54%，來到30942.15點。

基準上海證券交易所綜合指數收盤跌15.29點，或0.48%，來到3154.28點；深圳證券交易所綜合指數收盤跌9.57點，或0.52%，來到1822.70點。