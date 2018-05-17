超級福利 大陸格力電器董明珠：員工每人一套房

2018-05-17 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



格力電器超級福利曝光，「員工一人一套房」，人人晉身有殼階級。格力電器董事長董明珠表示，珠海市委、市政府提出英才計畫，已經答應給格力1萬套住房的土地。董明珠強調，「只要是格力人，我保證、我也承諾，一人一套房。」

據格力電器2017年年報，格力目前在職員工有8萬5222人。同時，格力電器在2017年首次突破人民幣1,500億元的營收目標；展望2018年，董明珠將營收目標定為人民幣2,000億元。

格力電器16日舉行格力2018再啟航夢想盛典，發布2017年年報，董明珠現場承諾，保證格力員工一人一套房，她強調，敢承諾的底氣來自於格力電器是一家擁有核心技術的企業。不過她也表示，格力站在山峰之上，但是山峰之上還有星空，強調創新和挑戰是格力永遠的動力。

董明珠還宣佈了一個大消息，儘管樓市調控、限購政策加碼，但珠海市委市政府為了鼓勵格力電器，承諾給格力1萬套住房的土地。

同時，據格力電器2017年年報，63歲的董明珠本屆董事會的任期將於2018年5月31日到期。是否會繼續出任格力電器董事長，將成為市場關注的焦點。