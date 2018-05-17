世界最大無軸摩天輪 「渤海之眼」啟用

2018-05-17 13:49 世界日報 中國新聞組╱北京17日電



位於山東濰坊市濱海區白浪河入海口處的「渤海之眼」摩天輪16日啟用。圖片來源/ 中國日報 分享 facebook

位於山東濰坊市濱海區白浪河入海口處的「渤海之眼」摩天輪16日啟用。總高度145米的「渤海之眼」摩天輪創下了三個世界之最：世界上最大的無軸式摩天輪、世界上首例編織網格形式摩天輪、世界上首次無軸式輪橋合一摩天輪，是濱海重點打造的文化旅遊項目。

齊魯晚報報導，白浪河大橋摩天輪採用橋梁與摩天輪結合的形式，橫跨白浪河，大橋全長540米。摩天輪矗立大橋中央，直徑125米，總高度145米，有36個轎廂，每個轎廂能夠坐8到10人，運行一周約需30分鐘。遊客乘坐世界最大的無軸式摩天輪，可近觀白浪河、遠眺渤海灣，俯瞰濰坊濱海中央城區城市美景，飽覽海河風光。橋下空間還精心準備了五項頂級室內遊樂項目，使濰坊濱海白浪河景區成為集交通、觀光、旅遊、商業和休閒於一體的綜合性景區。據悉，「渤海之眼」摩天輪成人票人民幣70元，兒童票人民幣50元。

由於高度驚人，摩天輪的安全性也頗受關注。旅遊集團運營部副總監侯玉傑表示，為了充分保證遊客安全，渤海之眼摩天輪設有三套安全保障措施，首先擁有兩套市電系統，如果使用中的電路突然停電將自動跳轉到另外一套電路繼續供電；如果市電停電，景區將啟動備用發電機使遊客安全返回地面；如果電力正常情況下，操縱系統故障導致摩天輪停轉，景區將使用摩天輪兩側的牽引裝置拉動摩天輪轉動，使遊客安全到達地面。