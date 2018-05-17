陳德銘：保護台商 降低貿易戰衝擊

2018-05-17 00:44 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林則宏 ／昆山16日電



2018中國（昆山）品牌產品進口交易會昨開幕，甫卸任海協會長的中國外商投資企業協會會長陳德銘（中），在電電公會理事長郭台強（右）、電電公會副理事長鄭富雄陪同下，開幕式前參觀參展企業。 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook

大陸商務部外貿發展局副局長賈國勇強調，大陸真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡；針對中美貿易摩擦可能衝擊台商，海協會前會長陳德銘則表示，大陸一定會保護包括台商在內的所有企業。

2018中國（昆山）品牌產品進口交易會（簡稱「進交會」）16日開幕，已邁入第七屆的進交會，今年共吸引15個國家和地區的327家企業參展，包括台灣電電公會63家會員企業。

由電電公會連續舉辦過八屆的昆山電子電機暨設備博覽會（簡稱「昆博會」），今年起融入進交會。江蘇省副省長郭元強表示，進交會是大陸國務院批准的首個國家級專業進口展會，交易會將為擴大高新技術、高端裝備、關鍵零組件進口搭建綜合性服務平台。

賈國勇表示，擴大進口是中國轉變對外經濟發展方式，優化貿易結構，深化互利合作的一項重要措施，中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡。中國已是全球增速最快的主要進口市場，按美元計算，2017年中國進口增速分別比美國、德國、日本和全球高出8.9、5.5、5.4和5.3個百分點，進口占全球比重提高0.5個百分點，至10.2%。

大陸國務院發展研究中心副主任隆國強表示，現在網路上有些網民說，既然美國人發動貿易戰制裁中國，中國乾脆關起門自己幹。但他強調，這不符合潮流，中國過去40年高速發展正是得益於堅持開放。今天和未來的高質量發展，同樣需要繼續堅持進一步擴大開放。

中國貿促會副會長陳洲則呼籲各國貿易促進機構，消除商品和要素跨國流動的阻礙，廣泛搜集企業的意見、建議、呼聲和要求，向本國政府反應，捍衛公平、公正的國際市場秩序。同時推動完善智慧財財產權體系，防範化解知識財產權的糾紛風險。

陳德銘說，若有中美貿易戰，一定要保護大陸所有企業，包括台灣企業、外資企業利益。