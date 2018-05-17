大陸熱點城市 房價續上漲

2018-05-17 00:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



大陸國家統計局昨（16）日發布4月70個大中城市住宅銷售價格統計數據，新建商品房較上月漲幅最大的城市，分別是丹東、海口和三亞，顯示熱點城市房價持續上漲，凸顯調控加碼的必要。

數據顯示，70城中，新建商品住房比上月上漲的城市多達58個，其中漲幅超過0.5%的有38個城市。

新建商品房比上月漲幅最大的城市，分別為丹東、海口和三亞。丹東4月新建商品住宅銷售價格指數月增2%，為70城之首，年增6.1%。三亞月增1.9%，年增14.9%。海口月增1.9%，年增7.2%。

據中國之聲《新聞縱橫》報導，4月下旬以來，一度曾被當地人稱為「鬼城」的丹東新區，半個月之內房價出現大幅上漲，不少樓盤甚至一日兩次加價，房價接近翻倍。業界人士認為，丹東近期房市表面上和朝鮮半島關係復甦有關，但實際上凸顯很多購房者都在尋找「價格低估、政策寬鬆、有概念支撐」的城市，丹東因此成為炒房客的標的。

在其他漲幅較大的城市中，海口與三亞在五一假期期間，受到住房城鄉建設部的約談，此外，住建部還約談成都、太原、西安、長春、哈爾濱、昆明、大連、貴陽、徐州、佛山等城市政府負責官員。

在被約談的城市中，哈爾濱及貴陽新建商品住宅銷售價格的漲幅也較為明顯，西安新房價格比上月上漲1.6%，大連上漲1.1%，昆明上漲0.7%，徐州上漲0.8%，長春上漲0.6%，成都上漲0.3%。

在15個一二線熱點城市中，5座城市新建商品住宅價格年增率出現上漲，成都1.1%的漲幅排在首位。

一線城市中，北京4月新建商品住宅價格年增率下滑0.7%，上海下滑0.2%，廣州下滑0.8%，深圳下滑2.2%。深圳的降幅仍然顯著大於其他熱點城市。不過深圳新建商品住宅價格月增率出現上漲，微漲0.1%。

統計局分析指出，一線城市商品住宅銷售價格年增率降幅擴大，二三線城市年增率漲幅有所回落。