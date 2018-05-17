親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸熱點城市 房價續上漲

2018-05-17 00:44經濟日報 記者李仲維／綜合報導

大陸國家統計局昨（16）日發布4月70個大中城市住宅銷售價格統計數據，新建商品房較上月漲幅最大的城市，分別是丹東、海口和三亞，顯示熱點城市房價持續上漲，凸顯調控加碼的必要。

數據顯示，70城中，新建商品住房比上月上漲的城市多達58個，其中漲幅超過0.5%的有38個城市。

新建商品房比上月漲幅最大的城市，分別為丹東、海口和三亞。丹東4月新建商品住宅銷售價格指數月增2%，為70城之首，年增6.1%。三亞月增1.9%，年增14.9%。海口月增1.9%，年增7.2%。

據中國之聲《新聞縱橫》報導，4月下旬以來，一度曾被當地人稱為「鬼城」的丹東新區，半個月之內房價出現大幅上漲，不少樓盤甚至一日兩次加價，房價接近翻倍。業界人士認為，丹東近期房市表面上和朝鮮半島關係復甦有關，但實際上凸顯很多購房者都在尋找「價格低估、政策寬鬆、有概念支撐」的城市，丹東因此成為炒房客的標的。

在其他漲幅較大的城市中，海口與三亞在五一假期期間，受到住房城鄉建設部的約談，此外，住建部還約談成都、太原、西安、長春、哈爾濱、昆明、大連、貴陽、徐州、佛山等城市政府負責官員。

在被約談的城市中，哈爾濱及貴陽新建商品住宅銷售價格的漲幅也較為明顯，西安新房價格比上月上漲1.6%，大連上漲1.1%，昆明上漲0.7%，徐州上漲0.8%，長春上漲0.6%，成都上漲0.3%。

在15個一二線熱點城市中，5座城市新建商品住宅價格年增率出現上漲，成都1.1%的漲幅排在首位。

一線城市中，北京4月新建商品住宅價格年增率下滑0.7%，上海下滑0.2%，廣州下滑0.8%，深圳下滑2.2%。深圳的降幅仍然顯著大於其他熱點城市。不過深圳新建商品住宅價格月增率出現上漲，微漲0.1%。

統計局分析指出，一線城市商品住宅銷售價格年增率降幅擴大，二三線城市年增率漲幅有所回落。

建商房價

相關新聞

星巴克發豪語 中國門市五年內增至6,000家

2018-05-16 20:09

陳德銘：保護台商 降低貿易戰衝擊

2018-05-17 00:44

中美經貿談判 釋出積極信號

2018-05-17 00:44

第3輪經貿談判前 中美互釋善意

2018-05-16 23:54

星巴克大陸門市 5年拚翻倍

2018-05-17 00:55

陸股解碼／大型權值股 資金卡位

2018-05-17 00:48

中石化發2,880億股息 創新高

2018-05-17 00:48

騰訊Q1報喜 淨利跳增61%

2018-05-17 00:48

瘋狂小蘋果…期貨價衝高

2018-05-17 00:44

影／新地王！新地251億奪啟德住宅地

2018-05-16 19:21

港科研專家：期許打造「香港品牌」

2018-05-16 19:06

旺角表演太吵 區議員促撤行人專區

2018-05-16 19:06

馬雲談AI：中國的專家都是昨天的專家

2018-05-16 18:51

旺角行人區 老少都愛來賣藝

2018-05-16 18:46

騰訊Q1淨利潤增61% 優於預期

2018-05-16 17:51

滬指止兩連升 收跌22點

2018-05-16 15:36

前工信部電子信息司長刁石京 出任紫光集團聯席總裁

2018-05-16 15:01

調控房市 成都、西安等6城再出重拳

2018-05-16 13:41

旅遊巨頭攜程開通新網站 進軍日本市場

2018-05-16 13:37

A股入摩影響 台股雙降一升 估失血8億美元

2018-05-16 13:25

234檔A股納入MSCI指數 中興通訊上榜

2018-05-16 13:24

中國鐵塔申請在港上市 擬募100億美元

2018-05-16 13:19

中國第一瘋 成都7萬人搶1000套新房

2018-05-16 13:15

滬指半日跌8點 深成指跌4點

2018-05-16 12:28

愛奇藝擬收購糯米影業 市值已逾155億美元

2018-05-16 11:36

中國大陸70城市房價連漲31個月

2018-05-16 10:21

人幣中間價跌259點

2018-05-16 10:16

A股開市走低 有色金屬鋼鐵股偏軟

2018-05-16 10:09

中白工業園 華為點亮智慧

2018-05-16 04:36

AI輔助醫療產品 大陸多點開花

2018-05-16 04:36

智能產業競爭力 北京居首、廣東第二

2018-05-16 04:36

昆山進交會 光電、半導體首出擊

2018-05-16 04:36

絲博會落幕 外人投資增16.5%

2018-05-16 04:36

中美500企業 在休斯頓交流

2018-05-16 04:36

長安號通車5年 中歐商貿躍起

2018-05-16 04:36

陸鋼鐵產量增 市場有壓

2018-05-16 01:50

陸油氣進口雙雙衝高

2018-05-16 01:50

陸4月房產開發銷售 增速放緩

2018-05-16 01:50

富士康攻不動產…鴨子划水

2018-05-16 01:50
看更多

熱門文章

陸師範學院「最誠實招聘」好接地氣 台博士投履歷了

2018-05-16 09:56

台女遊澳門遭鎖車打劫 計程車司機：早點給就沒事了

2018-05-16 20:28

奧客嗆「顧客就是上帝」反遭外送員暴打滿臉血

2018-05-16 14:08

陸男魚療偷小便 5分鐘後整池魚群都翻肚

2018-05-16 17:41

小女孩趴出車窗車頂寫作業 爸被吊銷計程車執照

2018-05-16 15:00

美媒：解放軍在福建擴建空軍基地

2018-05-16 12:33

可能「蔡習會」？ 國台辦：兩岸與兩韓性質不同

2018-05-16 11:27

另類「婚宴蟑螂」？ 送客後新郎新娘消失無蹤沒付錢

2018-05-16 11:13

GAPT卹刪去台灣 國台辦：要尊重中共法律

2018-05-16 16:24

劉鶴率領經貿團抵美 大陸可能做重大讓步

2018-05-16 14:41

把亳州讀作「毫州」 央視主播引發「憤憤不平」

2018-05-16 13:40

影／捕獲真的野生大熊貓 一臉呆萌坐地等拍照

2018-05-16 15:33

GAP T恤刪去台灣 國台辦：要尊重中共法律

2018-05-16 11:45

馬雲談AI：中國的專家都是昨天的專家

2018-05-16 18:51

蔡習會？ 國台辦：兩岸問題與兩韓不同

2018-05-16 20:28

繞台之後 中共可在第一島鏈外形成空戰體系

2018-05-16 12:38

大陸公安監控騰訊用戶 即使刪掉都能看到！

2018-05-16 10:39

大陸發改委：粵港澳大灣區規劃即將出台

2018-05-16 15:33

大愛新戲下架 國台辦：美化侵略理應反對

2018-05-16 13:30

新書出版 習近平：卡脖子的地方要下大功夫

2018-05-16 13:49

蔡習會？ 國台辦：兩岸問題與兩韓不同

2018-05-16 14:24

跨境詐騙 15名台灣嫌犯廣東珠海受審

2018-05-16 15:28

收養118孤兒 卻用他們勒索…「愛心媽媽」的雙面人生

2018-05-16 09:22

喊話台商 劉結一：近水樓台先得月

2018-05-16 19:43

傳大陸第2艘國產航艦即將出現

2018-05-16 13:29

不能參加世衛大會 北京：台灣勿打悲情牌

2018-05-16 12:27

北京施壓GAP 陸委會：破壞全球自由價值

2018-05-16 19:35

川金會北韓猶疑？中國：來之不易 值得珍惜

2018-05-16 19:29

中國大陸70城市房價連漲31個月

2018-05-16 10:21

騰訊Q1淨利潤增61% 優於預期

2018-05-16 17:51

只有詩和遠方 外賣騎手成就一段都市傳奇

2018-05-16 11:00

台灣五校攜手 廈門談「時尚」

2018-05-16 04:36

前工信部電子信息司長刁石京 出任紫光集團聯席總裁

2018-05-16 15:01

滴滴整改 車主接單前得先人臉辨識

2018-05-16 18:14

影／香港理大職員攀珠峰 高山症猝死

2018-05-16 19:22

講環保 中國外賣平台推出可以吃的筷子

2018-05-16 18:21

習近平會見北韓參觀團：支持平壤發展經濟

2018-05-16 22:17

買兇轉包5次 200萬酬金剩10萬 最後一名「殺手」反悔

2018-05-16 18:52

報告：中國債務外交 提升在亞太影響力

2018-05-16 15:07

昆山進交會開幕 陳德銘換身分出席

2018-05-16 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top