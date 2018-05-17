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瘋狂小蘋果…期貨價衝高

2018-05-17 00:44經濟日報 記者李仲維／綜合報導

蘋果期貨昨（16）日午後觸及漲停板，盤中創人民幣9,235元的上市以來新高。鄭州商品交易所將多檔合約手續費翻倍，同時提醒投資人不確定性因素較多，價格波動較大，謹慎運作理性投資。

對於蘋果期貨暴漲的原因，證券時報稱，因天候不佳導致蘋果大減產是此輪行情的最大推手，近期可用於交割的蘋果優質果減產至少在50%以上。長安期貨分析認為，本周蘋果期貨主力漲幅空前，期價屢破新高，這種情況下，多單繼續看漲情緒逐步減弱，不排除多單獲利平倉，期價回落的情況。

2月下旬至4月初，鄭商所蘋果期貨震盪走高。從4月初開始，更有略顯瘋狂的暴漲之勢。

華爾街見聞報導，鄭商所蘋果期貨主力合約AP1810昨高開後維持震盪，臨近午盤大幅走高，午後頻頻上封漲停板。但很快漲停板打開，持倉量大幅下滑、成交量猛增，疑為多頭獲利離場，導致漲幅急劇收窄，收盤漲幅為1.2%。

蘋果期貨日內最高觸及人民幣9,235元，創2017年12月22日上市以來新高，收盤報每噸8,902元。全天成交401.5萬手，交易額高達人民幣3,579億元。相比之下，滬深兩市昨日總成交額為4,019億元。

收盤後，鄭州商品交易所發布風險提示，稱「近期影響蘋果市場的不確定性因素較多，價格波動較大，提醒投資者謹慎運作，理性投資。」

除此之外，鄭商所還宣布，自17日起，將蘋果期貨1807合約、1810合約、1811合約、1812 合約、1901合約、1903合約、1905合約日內平今倉交易手續費，調整為每手人民幣3元。

以主力合約1810在3月30日人民幣6,482元的收盤價計算，到5月15日逼近9,000元大關，短短一個半月累計漲幅高達38.75%。若從2月底階段性新低計算，蘋果期貨自底部上漲至今，累計漲幅超過50%。

蘋果期貨人民幣

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