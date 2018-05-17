騰訊Q1報喜 淨利跳增61%

2018-05-17 00:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



騰訊今年來股價已下跌逾5%。 報系資料照 分享 facebook

大陸網路巨頭騰訊昨（16）日公布第1季財報，淨利潤人民幣232.9億元（約新台幣1,108億元），比去年同期成長61%，優於市場預估的人民幣174.2億元。

新浪財經報導，騰訊第1季營收735.3億元（約新台幣3,498億元），成長48%，優於市場預估的707.8億元。不論營收、淨利潤皆高於預期。每股盈利人民幣1.94元。

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其中，網路遊戲收入打破市場的擔憂，成長26%至人民幣287.7億元，增加14%。這一成績也超過2017年第4季遊戲業務收入的243.6億元。

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，第1季推出廣受歡迎的戰術競技類手遊，並提升如微信小程序等被廣泛應用的服務的功能，進一步加強社群、遊戲和媒體平台上的用戶活躍度。推動基礎設施服務的使用，在移動支付、雲服務、互聯網金融服務及智慧零售等領域均有顯著進展。

網路廣告業務第1季收入年增55%至人民幣106.8億元。社群及其他廣告收入成長69%至人民幣73.9億元，主要受益於廣告主基數擴大而提高微信朋友圈廣告率以及移動廣告聯盟CPC增長。

另外，市場質疑社群媒體的用戶成長紅利接近尾聲，不過今年第1季，微信活躍用戶依然保持成長，微信和WeChat合併月活躍用戶為10.4億戶，比去年同期成長10.9%。

收費增值服務註冊帳戶年成長24%至1.47億元，主要受影音及音樂流媒體服務推動。騰訊視頻在移動端日活躍帳戶及訂購量方面維持業內領先地位。

值得注意的是，港股「股王」騰訊發布首季財報前夕，周二股價大跌3.3%，市值相比1月股價高位蒸發950億美元。周三發布財報，當天盤中依舊下跌，最後收在港幣396.2元（約新台幣1,524.5元），下滑0.45%。

A股入摩後，MSCI中國指數股比重調整，當中，騰訊控股減幅最明顯。