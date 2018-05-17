陸股解碼／大型權值股 資金卡位

2018-05-17 00:48 經濟日報 許智洋（保德信中國品牌基金經理人）



滬指昨日尾盤走弱，行業類股多數收跌，上證綜合指數收盤時下挫0.71%，收在3,169.57點，中小型股表現優於大型股，滬深兩市合計成交人民幣4,019億元，各類股多數收跌。

3月大陸總體經濟數據公布後，由於不少數據低於預期，市場對經濟發展前景的擔憂情緒彌漫；但4月資料一公布，陰霾漸漸消散，市場一度擔心的流動性問題，也因近期人行的降準，以及展開中期借貸便利操作而沒有出現。

值得注意是，MSCI本周正式公布納入A股清單，將納入234檔A股，並分兩階段執行，6月1日將納入A股標的市值的2.5%，9月3日將納入因子提升至5%，屆時在MSCI新興市場指數權重約為0.4%，MSCI之前已表示，初期可望帶來170億到180億美元的資金流。

若大陸政府進一步開放A股市場，未來有望納入中小型A股，並擴大A股在MSCI指數的權重；長期而言，市場期待A股100%納入MSCI指數，據各大券商預估，若A股完全入摩，資金流可能達到數千億美元。

今年來大陸官方頻釋政策利多，近期可關注三大焦點：一、放大滬深港通每日交易額度；二、CDR指導意見正式出爐，大型新經濟公司，如阿里、京東等有望回歸A股上市；三、將爭取今年開通「滬倫通」等措施。隨A股入MSCI，資金已回流重新布局大型權值股，據WIND統計滬深港通數據，3月以來北上大陸資金活躍，A股投資價值已浮現，伴隨近期資金動能可期，實為進場布局的好時機。

（作者是保德信中國品牌基金經理人）