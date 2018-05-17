中石化發2,880億股息 創新高

2018-05-17 00:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



中國石化宣布2017年預計分紅人民幣605.5億元（約新台幣2,880億元），派息率達118%。公司現金分紅和派息率均創下上市以來新高。

證券日報報導，中國石化董事長戴厚良日前在股東會上表示，公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年淨利潤的30%，近四年公司派息率均超過50%。中國石化自2001年上市以來，累計分紅人民幣3,076億元（約新台幣1.4兆元）。

公司主管表示，去年中國石化股價表現良好，除了與公司業績相關外，也與較高的分紅水平有關。隨著國際油價的回升，今年第1季，公司勘探和開發領域經營虧損人民幣3.1億元，比去年同期大幅減少人民幣54.4億元。中國石化昨（16）日股價下滑0.84%，收在人民幣7.1元。

分析指出，如果今年全年油價均值維持每桶70美元，中國石化上游業務有望轉虧為盈。

Wind資訊數據顯示，2001年上市以來，中石化一直保持較高的分紅比例，分紅率達33%。至2017年年底，公司近十年累計分紅人民幣2,091億元，分紅率38.6%。近十年合計現金分紅每股人民幣2.44元。

在股東大會上，針對機構投資者對公司上游業務虧損質疑，中石化高級副總裁焦方正表示，將夯實上游業務可持續發展的資源基礎，降低盈虧平衡點。布局全產業鏈發展，拓展高端和終端消費市場。

金聯創分析師奚佳蕊表示，今年國際油價受全球原油供應狀況、地緣政治及美國政策影響。進入第2季，美國針對中、俄及中東等多地採取頻繁的經濟、能源、核武等方面的制裁，才是影響油價走勢的主因。