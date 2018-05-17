太原拚轉型 砸錢助創新

2018-05-17 04:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



山西省太原市科技局昨宣布，以1.8億元人民幣的財政經費獎助科技創新企業，推動資源城市轉型升級。

十年的發展過程中，太原曾以煤、焦、冶、電等支柱產業創造過大陸全國領先的發展速度。然而，當大陸經濟逐步進入創新驅動、可持續發展階段時，產業轉型、生態修復成為太原面臨的重要課題。

在此背景下，太原適時制定「關於科技創新推動轉型升級的若干意見」（以下簡稱「意見」），藉助財政資金獎補激勵科技型中小企業技術創新，加快產業升級、動力轉換。

太原市科技局副調研員張浩明表示，當地財政拿出1.8億元人民幣，制定12條政策，支持科技型企業技術創新。

張浩明說，和先進城市相比，太原存在企業研發投入不足、創新能力薄弱；高新技術企業數量少、規模小等短板。針對上述問題，「意見」精準施策，鼓勵企業加大研發投入、制定技術標準、建設技術創新平台等。

針對年銷售收入達到300萬元人民幣（含）以上且年度研發費用占銷售收入4%（含）以上的企業，按其研發費用的10%提供補助，最高200萬元人民幣；對研發試製填補國內空白重大新產品的企業，按其產品近三年研發費用的10%（屬軍民融合按20%）給予補助，最高300萬元人民幣。