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中美貿易摩擦 陳德銘：會保護台企

2018-05-17 04:35聯合報 特派記者林則宏／昆山報導

2018中國（昆山）品牌產品進口交易會昨開幕，甫卸任海協會長的中國外商投資企業協...
2018中國（昆山）品牌產品進口交易會昨開幕，甫卸任海協會長的中國外商投資企業協會會長陳德銘（前排藍衣），在電電公會理事長郭台強、江蘇省副省長郭元強、昆山市委書記兼市長杜小剛等人陪同下，於開幕式前參觀參展企業。 特派記者林則宏／攝影
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大陸商務部外貿發展局副局長賈國勇昨強調，大陸真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡；針對中美貿易摩擦可能衝擊台商，海協會前會長陳德銘則表示，大陸一定會保護包括台商在內的所有企業。

2018中國（昆山）品牌產品進口交易會（簡稱「進交會」）昨天開幕，已邁入第七屆的進交會，今年共吸引15個國家和地區的327家企業參展，包括台灣電電公會63家會員企業。

由電電公會連續舉辦過八屆的昆山電子電機暨設備博覽會（簡稱「昆博會」），今年起融入進交會。江蘇省副省長郭元強表示，進交會是大陸國務院批准的首個國家級專業進口展會，交易會將為擴大高新技術、高端裝備、關鍵零組件進口搭建綜合性服務平台。

賈國勇在進交會開幕致詞時表示，大陸政府始終高度重視對外貿易的健康平衡發展，擴大進口是中國轉變對外經濟發展方式，優化貿易結構，深化互利合作的一項重要措施。

他強調，中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡。中國已是全球增速最快的主要進口市場，按美元計算，2017年中國進口增速分別比美國、德國、日本和全球高出8.9、5.5、5.4和5.3個百分點，進口占全球比重提高0.5個百分點，至10.2%。

賈國勇說，品牌產品的進口有利更好地滿足大陸民眾對更高質量生活的追求。商務部近期也正會同有關部門積極研究擴大進口的相關政策措施，努力增加民眾需求較集中的特色優勢產品進口，推出貿易便利化的相關措施。在當前「 新形勢」下，昆山舉辦進交會具有十分重要的意義。

大陸國務院發展研究中心副主任隆國強表示，現在網路上有些網民說，既然美國人發動貿易戰制裁中國，中國乾脆關起門自己幹。但他強調，這不符合潮流，中國過去40年高速發展正是得益於堅持開放。今天和未來的高質量發展，同樣需要繼續堅持進一步擴大開放。

中國貿促會副會長陳洲則呼籲各國貿易促進機構，消除商品和要素跨國流動的阻礙，廣泛搜集企業的意見、建議、呼聲和要求，向本國政府反應，捍衛公平、公正的國際市場秩序。同時推動完善智慧財財產權體系，防範化解知識財產權的糾紛風險。

大陸國務院副總理劉鶴已抵達美國，將展開中美新一輪經貿磋商，甫卸任海協會長的陳德銘昨以中國外商投資企業協會會長身分出席開幕式。他以雙方仍在談判為由不願發表意見，僅簡單表示，「上次談得很好，今天再談嘛。」

對於一旦中美經貿關係進一步惡化，是否會衝擊大陸眾多台商時，陳德銘則說，「我們已經講了，一定要保護大陸所有企業，包括台灣企業、外資企業利益，這點中國政府是很堅定的，我相信不會有大問題。」

台商國務院陳德銘

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