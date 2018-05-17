廈門全流程陽光服務 台商利多

2018-05-17 04:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廈門口岸發布「全流程陽光服務」，圖為大型貨輪正在廈門港裝卸集裝箱。 （中新社資料圖片） 分享 facebook 廈門口岸昨發布「全流程陽光服務」，初步估算每年將給廈門口岸的外貿進出口企業節約成本約3000萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，台商漳州燦坤實業有限公司進出口部相關負責人陳永崧表示，「全流程陽光服務」預計每年至少可以給該企業節約成本上百萬元，對企業發展是大利多。

廈門口岸「全流程陽光服務」由中國廈門外輪代理有限公司對外發布。廈門外輪代理有限公司除公布收費項目、收費標準、服務內容等信息外，當日還與冠捷科技等新客戶簽署「全流程陽光服務」合作備忘錄。

與以往的口岸進出口收費相比，「全流程陽光服務」產品（扣除政府性收費）通過服務創新和資源整合，進一步壓縮和合併相關收費項目，對外收費項目大為減少，價格也降低30%。

廈門市一直致于打造廈門口岸國際一流營商環境，不斷降低口岸收費。目前福建自由貿易試驗區廈門片區管委會還在會同廈門市相關部門開展口岸降本增效，日前公布廈門口岸降本增效工作方案，通過對準先進港口，一方面實施陽光收費和加強反壟斷價格監督等措施，降低廈門口岸進出口成本和引導市場健康有序發展；另一方面進一步提升通關便利化水平和物流效率，爭取在今年將通關準備與貨物提離時間較目前再減少三分之一。