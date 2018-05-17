一帶一路沿線國貿易 河南增1成

2018-05-17 04:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年第一季，河南對「一帶一路」沿線國家進出口完成214.7億元（人民幣，下同），年增10.4%。其中，民營企業對「一帶一路」沿線國家進出口增長迅速。

新華社，河南是不沿邊、不靠海的內陸省份，河南依靠空中絲綢之路、中歐班列（鄭州）等，逐漸成為對外開放的省份。河南省商務廳數據顯示，2017年河南對「一帶一路」沿線國家進出口總額為965億元，增長20.2%。

今年第一季，進出口在保持良好增長態勢的同時，呈現新特點。一方面，一般貿易進出口超越加工貿易成為第一大貿易方式。第一季河南以一般貿易方式對「一帶一路」沿線國家進出口109億元，增長27.9%，占同期對沿線國家進出口總值的50.8%。

另一方面，民營企業對「一帶一路」沿線國家進出口增長迅速。第一季，河南的民營企業對「一帶一路」沿線國家進出口完成87.3億元，增長40%，占全省的40.7%。

此外，河南對東協進出口比重過半，對歐盟進出口快速增長。其中，河南第一季對歐盟進出口14.6億元，增長了84.5%。

在出口產品類型方面，機電產品出口占主導，農產品出口快速增長。第一季河南對「一帶一路」沿線國家出口機電產品77.9億元，占同期該省對沿線國家出口總值的51.4%；出口農產品21.1億元，增長了1.1倍。