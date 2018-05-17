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貴州大數據博覽會 吸引上千創客

2018-05-17 04:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

貴州數據發展管理局指出，即將於5月26日舉辦的2018中國國際大數據產業博覽會，定位為全球首個大數據主題博覽會。今年論壇還專門設置一場人工智能全球大賽，已吸引上千創客參與。

新華社報導，今年2月，賽事啟動報名後，在美國矽谷、以色列特拉維夫國北京設立國際分賽區，還在深圳、杭州、上海設立國內分賽區。最終吸引參賽項目團隊達1116個，來自15個國家和地區，基本涵蓋人工智能產業鏈上的各個層級。

5月25日24支各分賽區的優勝團隊將集體參加總決賽，爭奪500萬元人民幣大賽獎金，以及免費使用數據資源、低成本進入創新加速器各類資源。

「感謝數博會組織了這樣一場國際化大賽，為我們搭建了良好的交流平台，讓我們在交流中找到了很多合作機會。」華中分賽區冠軍、零秒科技創始人劉琦說。

這家公司開發的「回聲雲」，能像人類一樣「有感情」地對話，不僅能準確地知道你說什麼，還能根據聲音判斷你是小孩還是成人，然後用不同的服務回應你的需求。

劉琦表示，近年來貴州大數據產業快速發展，已引起大量創新創業者高度關注，他們對比賽非常期待。

賽事合作方英特爾中國戰略合作與創新業務部總經理李德勝說，與貴陽合作舉辦人工智能全球大賽，就是為了挖掘出更多優秀項目，激勵這些優秀項目加速應用。

僅在北京分賽區，一個月時間就吸引了德國、法國、俄羅斯等15個國家40餘個優質的人工智能項目。這些團隊不僅84%的項目已經獲得A輪融資，他們還都擁有強烈的進入中國市場發展的意願。

英特爾公司去年12月還攜手中國人工智能產業創新聯盟，已在貴陽成立促進人工智能產學研用的重要載體—中國人工智能開放創新平台。今年5月，該平台上已對接了59個團隊，不僅提供多領域數據支撐，還具備培訓、AI平臺加速器、孵化器等功能。

「人工智能是最需要數據支撐的產業，也是最能把數據優勢發揮到最大的產業。」貴州優特雲科技有限公司CTO張立銘認為，人工智能開放創新平台搭建，能更好地促進數據優勢轉化為產業優勢，將助推中國人工智能產業快速發展。

北京俄羅斯矽谷

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