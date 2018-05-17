首屆贛深會 投資總額達819.7億人民幣

2018-05-17 04:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首屆贛深經貿合作交流會昨在深圳舉行，大會現場簽約電子信息、先進製造業、文化旅遊等領域投資合作項目61個，投資總額達819.7億元（人民幣，下同）。

深圳是江西引進省外資金投資項目最多的城市之一，也是江西進出口貿易最主要的通商口岸。2017年江西省進出口貿易從深圳口岸報關進出口近120億元，占當年全省進出口額的26.8%。

江西省委書記、省長劉奇昨在會上表示，一大批著名的贛商企業家和贛籍人才在深圳創新創業，成為連繫贛深兩地合作發展的重要橋梁和紐帶。每逢重要節假日，贛深兩地大批遊客往返兩地，成為兩地人文交流的一道亮麗的風景。

劉奇指出，江西將緊緊抓住深化贛深合作的機遇，堅持實施大開放戰略不動搖，堅持全面深化改革不止步，堅持振興實體經濟不鬆勁，堅持優化營商環境不懈怠。

深圳市委副書記、深圳市市長陳如桂在會上指出，我們要全力支持深圳企業到江西投資發展，攜手共創贛深美好未來。深圳將以「江西省與深圳市進一步深化合作框架協議」為新的起點，以贛深鐵路建設為新的紐帶，堅持互利共贏、突出重點，堅持政府搭橋、企業參與，全面加強科技、產業、經貿、文化、旅遊、交通等領域的緊密合作。