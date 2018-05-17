東寧口岸 對俄果蔬出口銳減

2018-05-17 04:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



東寧海關昨指出，由於盧布貶值、俄羅斯民眾購買力下降等原因，2018年1至4月大陸對俄出口最大貿易口岸東寧口岸果蔬出口銳減。

中新社報導，與大陸北疆黑龍江省毗鄰的俄羅斯是世界第五大水果消費市場，每年人均消費水果約為100公斤，有著強的果蔬消費潛力。大陸作為俄羅斯最大的鄰國，水果出口擁有品種齊全、營養豐富、運輸便利等優勢。

黑龍江東寧口岸是大陸距俄羅斯遠東最大港口城市—海參崴一級陸路口岸。同時，東寧還是黑龍江省最大的出口果菜生產集散基地，該地的果蔬主要出口到俄羅斯遠東濱海邊疆區、伯力等地區。

東寧海關公布的數據顯示，2018年1至4月東寧口岸蔬菜出口3.5萬噸，出口額為1.6億元人民幣，分別年減17.8%和31.9%；鮮、乾水果及堅果出口1.1萬噸，出口額為5741萬元人民幣，分別年減16.2%和22.3%。

東寧海關工作人員指出，盧布匯率波動導致俄羅斯民眾購買意願減弱，購買力下降。今年48歲的貿易商劉洋指出，俄羅斯大部分國土屬於北溫帶及亞寒帶大陸性氣候，每年1至4月正是俄羅斯對大陸果蔬依賴度較高的時候。但今年初至今，輸俄果蔬量明顯下降。估計9月俄羅斯地產果蔬減少後，這種情況會緩和。