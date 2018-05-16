前工信部電子信息司長刁石京 出任紫光集團聯席總裁

2018-05-16 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



紫光西南晶片研發中心專案，15日落戶重慶兩江新區。值得注意的是，前工信部電子信息司司長刁石京已入職紫光集團擔任聯席總裁一職，這次簽約活動是刁石京加盟紫光集團後的首度公開亮相。

全球半導體觀察網報導，紫光集團內部人士證實，刁石京確已入職紫光集團擔任聯席總裁一職。

從官方發布的照片看，紫光集團董事長趙偉國左邊，站著已入職紫光集團的前工信部電子信息司司長刁石京。

刁石京是中國ICT領域的靈魂人物之一，在ICT領域擁有超過30年經驗，除工信部電子信息司司長身份以外，還兼任核高基重大專項實施辦公室常務副主任、國家積體電路產業發展領導小組辦公室負責人等眾多職務。

業界對刁石京入職紫光集團並未感到十分意外，因為在之前工信部電子信息司副司長彭紅兵，已經出任國家積體電路產業投資基金副總裁兼長江存儲監事會主席，而前段時間紫光集團內部也隱約出現高層異動跡象。

4月初，紫光集團董事長趙偉國以工作太忙為由同時辭去紫光集團旗下紫光國微、紫光股份兩家上市公司的董事長及董事職位；緊接著紫光集團宣布于英濤接任紫光股份董事長兼聯席總裁，主要為推進紫光集團「雲服務」戰略的實施和紫光集團旗下「雲網」戰略的整合。

紫光集團的一系列高層變動包括迎來刁石京，應該與紫光集團接下來的發展佈局緊密相關。

今年3月30日，紫光集團宣布投資人民幣120億元，正式進軍公有雲市場。隨後，在第六屆中國電子資訊博覽會上，趙偉國表示紫光集團未來10年將投資1000億美元在晶片製造領域。

5月8日，紫光國芯的證券簡稱，由「紫光國芯」變更為「紫光國微」，表示公司在紫光集團「從芯到雲」總體戰略的部署下，從事積體電路設計相關業務，這一變更是為了進一步反映公司所處行業，明確了紫光國微聚焦微電子領域的核心業務定位。

從紫光集團的布局及在各種公開場合的言論可見，紫光集團的整體戰略清晰而明確，構建「從芯到雲」全資訊產業鏈。

如今，紫光股份及旗下新華三肩負的「雲服務」和「雲網」戰略已確定由於英濤主管，紫光國微董事長自趙偉國卸任後至今尚未公佈。