旅遊巨頭攜程開通新網站 進軍日本市場

2018-05-16 13:37 世界日報 中國新聞組╱北京16日電



中國在線旅遊巨頭攜程旅行網首席執行官（CEO）孫潔15日在東京召開記者會並發布消息稱，已開通了應對日語等的新品牌網站，正式進軍日本市場。

共同社報導，新品牌為「Trip.com」，以包括日本在內的中國國外為對象，與200多個國家的120萬家酒店開展合作等，活用全球性網路，挑戰日本在線旅遊巨頭樂天旅遊及Jalan net等。

日語預約網站的運營1月啟動。4月起還開通了24小時日語電話應對服務。另有英語、西班牙語及法語等網站。

孫潔表示攜程對技術的投資比其他公司更多，希望透過網站使用便捷度、旅行途中所遇問題的應對充實度等來進一步獲得客戶青睞。